Diretta / Chievo-Napoli info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA CHIEVO-NAPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 19 FEBBRAIO) - Chievo-Napoli, diretta dall'arbitro Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 15.00, sarà un banco di prova particolarmente importante per la formazione partenopea nella sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Gli azzurri sono infatti reduci da un'onorevole, ma non per questo meno amara, sconfitta nell'andata degli ottavi di finale di Champions League sul campo del Real Madrid. Una partita segnata soprattutto dalla polemica tra il presidente dei partenopei, De Laurentiis, e l'allenatore Sarri, con il patron che si è scagliato contro le scelte di un tecnico che è riuscito comunque a produrre alla guida del Napoli un calcio spettacolare ed apprezzato in tutta Europa.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA CHIEVO-NAPOLI DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Il campionato però è ancora tutto da giocare, al di là delle distrazioni europee, col Napoli chiamato ad inseguire la Roma, e la prospettiva della qualificazione diretta alla fase a gironi di Champions League dell'anno prossimo, a soli due punti di distanza. Ci sarà però da superare un ostacolo Chievo che storicamente è sempre stato ostico per gli azzurri, una sorta di bestia nera che peraltro sta attraversando un momento di forma piuttosto positivo. I veronesi sono ormai quasi sicuri dell'ennesima salvezza che rappresenta un capolavoro gestionale per una realtà piccola ma che nel contempo si conferma ogni anno come una delle più solide della massima serie. La classifica preclude ambizioni europee, ma negli ultimi match la squadra di Maran sta dimostrando di voler chiudere il campionato nel migliore dei modi, onorando ogni singola partita anche contro avversari sulla carta più attrezzati.

Il Chievo ha infatti sbancato nelle ultime tre giornate di campionato disputate sia il campo della Lazio sia quello del Sassuolo. Successo rocambolesco il primo e più netto il secondo, ma che hanno dimostrato la pericolosità della squadra di Maran quando le viene consentito di attendere l'avversario e di giocare di rimessa. Nel mezzo, un pareggio interno senza reti contro l'Udinese che ha contribuito a rendere comunque ancor più solida la posizione di classifica dei gialloblu, che vantano ormai ben diciotto punti di vantaggio sulla zona retrocessione, una distanza di sei partite praticamente impossibile da dilapidare. Il Napoli invece ha visto interrompersi sul campo del Real Madrid una lunghissima serie positiva in partite ufficiali che durava dal 29 ottobre scorso, dal match perso in campionato contro la Juventus. Dopo il roboante sette a uno rifilato al Bologna in trasferta, la squadra di Sarri aveva battuto nettamente in casa il Genoa restando nella scia della Roma seconda. Il ko di Madrid potrebbe però ridimensionare il morale di una squadra che sognava di vivere una vera e propria notte magica al 'Bernabeu'.

Al 25 ottobre del 2015 risale l'ultimo match tra Chievo e Napoli allo stadio Bentegodi di Verona, in Serie A. I partenopei hanno avuto la meglio di misura, grazie ad una rete messa a segno da Gonzalo Higuain. Attualmente il Napoli in Serie A viene da una serie di tre vittorie consecutive sul campo del Chievo, che hanno interrotto una serie a sua volta di tre successi da parte dei gialloblu negli impegni in casa contro i campani. L'ultimo dei quali datato 10 marzo 2013, un secco due a zero firmato Dramé e Thereau. Le due squadre non hanno mai pareggiato a Verona in incontri ufficiali, al contrario l'X è uscita per due volte a Napoli, una in Serie A (datata 25 gennaio del 2014) e una in Serie B, uno zero a zero del 25 aprile del 1999, secondo confronto in assoluto tra le due squadre.

La differenza di motivazioni, oltre che quella tecnica, potrebbe fare la differenza, anche se il Chievo ha già dimostrato di saper dare filo da torcere a chiunque. La vittoria partenopea in trasferta viene considerato comunque il risultato più probabile dai bookmaker, quotato 1.50 da William Hill, mentre Bwin offre a 4.25 la quota per l'eventuale pareggio e Bet365 moltiplica per 8.50 quanto scommesso sull'eventuale vittoria interna scaligera.

Per la diretta Chievo-Napoli, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 15.00, sintonizzarsi sul canale Premium Sport 2 HD per gli abbonati Mediaset Premium (in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it), e sui canale 251 del bouquet satellitare (Sky Calcio 1 HD) per gli abbonati Sky (in streaming via internet sul sito skygo.sky.it.). CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA CHIEVO-NAPOLI DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A