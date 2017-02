Diretta/ Latina-Perugia: info streaming video e tv, orario e risultato live (Raisport, volley maschile 24^giornata Superlega, oggi 19 febbraio 2017)

DIRETTA TOP VOLLEY LATINA-SIR SAFETY CONAD PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY MASCHILE, 24^GIORNATA SUPERLEGA,OGGI 19 FEBBRAIO 2017) – Latina-Perugia, diretta dagli arbitri Sobrero e Luciani è la partita di volley maschile in programma per oggi 19 febbraio 2017 alle ore 20.30, valida per la 24^ giornata del campionato di Superlega. Il match di questa sera attesa a casa dei ciociari appare particolare significativa e non solo in ottica della classifica: dopo il turno domenicale infatti la compagne umbra con la vittoria su Monza ha raggiunto Trento a quota 53 punti, al secondo posto nella graduatoria del campionato di Superlega. Purtroppo però la distanza tra Perugia e la capolista Civitanova è di ancora 9 punti, ma i tre messi in palio oggi potrebbero essere molto utili per ridurre la distanza. Per contro però Zaytsev e compagni incontreranno Latina, che pare essere in ottima forma dopo le ultime due partite vinte contro Sora e Padova. Dopo tutto mancano ormai davvero poche occasioni prima che si definisca il tabellone dei play off della stagione in corso, e ogni punto oggi peserà moltissimo.

Sebbene le probabili formazioni non siano ancora state annunciate dai rispettivi allenatori, è possibile già da ora ipotizzare che si tratterà delle migliori formazioni: difatti non vi sono grandi assenze sia in un anche nell’altra squadra e anche Perugia nonostante il recente impegno in coppa europea dovrebbe schierarsi al completo visti i punti in palio in questa 24^giornata di campionato. Arrivati ormai alla 11 giornata del girone di ritorno, ne mancano solo tre prima della tanto attesa fase dei playoff: Perugia al momento è seconda della classifica del campionato di Superlega con 53 punti, gli stessi di Trento, e a dividerli c’è appena un quoziente di 0.01 nella differenza dei set, davvero un niente per la formazione umbra che deve approfittare del match di oggi con Latina, oltre che dell’incrocio tra Trento e Modena per tentare l’allungo sulla capolista Civitanova.

Motivazioni in grande intensità anche in casa della formazione ciociara: la classifica del campionato vedere Latina in decima posizione con 26 punti, gli stessi di Ravenna e Vibo Valentia, con le quali condivide un agguerrita bagarre in vista dell’ultima piazza disponibile in vista degli ormai prossimi playoff.

Ricordiamo infine che la partita tra Latina e Perugia, in programma nella24^ giornata di Superlega sarà visibile sulla rai che si è riservata i diritti di trasmissione: la diretta tv avrà inizio alle ore 20.30 sul canale tematico rai sport 1. Sarà altresì confermata anche la diretta streaming video del match, disponibile tramite il servizio raiplayi.it, liberamente disponibile al sito www.rai.tv.

