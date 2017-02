DIRETTA MILAN FIORENTINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE - La diretta Milan Fiorentina inizia alle 2045 e sarà arbitrata da Paolo Valeri. E' il posticipo domenicale della 25^ giornata di Serie A 2016-2017, la partita in programma il 19 febbraio 2017 allo stadio Giuseppe Meazza; vedrà di fronte due squadre che sperano ancora di ottenere un posto nelle coppe europee per la prossima stagione, ragion per cui questo incontro si potrebbe considerare tra i più importanti del fine settimana, un autentico scontro diretto per le parti nobili della classifica.

I rossoneri, reduci dal pareggio esterno all'Olimpico di Roma contro la Lazio (1-1) stanno attraversando un periodo piuttosto difficile: Montella ha dovuto far fronte a diversi infortuni che hanno colpito i suoi giocatori e lo hanno costretto a compiere scelte obbligate per gli undici da schierare in campo, inoltre una serie di risultati negativi ha allontanato il Milan dalle primissime posizioni, e se solamente un mese fa il terzo posto sembrava un traguardo alla portata, ora anche la sesta posizione (ultimo posto utile per i preliminari di Europa League) sta diventando un obiettivo difficile da raggiungere. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MILAN FIORENTINA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

L'epica vittoria contro il Bologna con due uomini in meno ha consentito ai meneghini di rimanere agganciati per il rotto della cuffia al treno buono per l'Europa, ma occorrerà al più presto invertire la rotta se non si vuole rimanere tagliati fuori dalla top 6 per il quarto anno di fila. Se non altro, contro i viola Montella recupererà Paletta e Kucka che hanno scontato la squalifica e torneranno a disposizione del mister. Nell'ultimo turno di campionato la Fiorentina ha dato la miglior risposta a tutti coloro convinti che lo 0-4 in casa della Roma avrebbe minato gli equilibri e le certezze della squadra di Paulo Sousa: al Franchi è arrivata una convincente vittoria, un 3-0 rifilato all'Udinese che ha consentito ai toscani di non perdere ulteriore contatto dalle altre big e di rimanere a -4 dal sesto posto (che fa gola anche il Milan, motivo per cui si può assolutamente parlare di scontro diretto).

Rispetto a Montella, il tecnico portoghese avrà decisamente meno problemi a schierare i suoi uomini migliori, a eccezione dello squalificato Bernardeschi. In casa il Milan ha un rendimento piuttosto altalenante, con un bottino di sette vittorie, due pareggi e tre sconfitte (per un totale di ventitre punti) tra le mura amiche del Meazza; lontano dal Franchi la Fiorentina ha saputo strappare sedici punti nelle dodici trasferte finora effettuate.

Nel girone d'andata le due squadre si sono affrontate allo stadio Artemio Franchi di Firenze lo scorso 25 settembre, la sfida si risolse in parità con il punteggio di 0-0, i padroni di casa sbagliarono anche un calcio di rigore con Ilicic che dagli undici metri stampò il pallone sul palo. Per quanto riguarda il bilancio storico dei precedenti al Meazza, nei 76 scontri diretti il Milan ha prevalso per 45 volte contro le 11 della Fiorentina, ammonta a 20 invece il numero dei pareggi. I rossoneri hanno segnato complessivamente 137 gol contro le 66 reti dei viola.

Il Milan viene dato leggermente per favorito stando alle quote aggiornate dei bookmaker: su WilliamHill l'1 dei rossoneri viene dato a 2,30 mentre su Betclic la vincita in caso di X ammonta a 3,40 volte la giocata con Bet365 che moltiplica per la stessa identica cifra la posta in palio per il 2 della formazione viola. Unibet, inoltre, propone una quota di 1,77 per l'Over e 2,05 per l'Under; vi segnaliamo anche la quota di 8,00 che Tipico offre agli scommettitori per il risultato esatto di 2-1 a favore del Milan.

Ampia copertura televisiva per la diretta Milan Fiorentina da parte delle pay-tv Sky e Premium che proporranno l'incontro sulle rispettive reti. Sul satellite sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali 201, 206, 209 (con la qualità del Super HD) e 251 riservati ai clienti abbonati ai pacchetti Sport e/o Calcio o che acquisteranno il singolo evento in modalità pay-per-view; sul digitale terrestre la partita andrà in onda sui canali 370 (in definizione standard) e 380 (in alta definizione) che Mediaset Premium solitamente riserva agli anticipi, ai posticipi e in generale alle partite più importante di ogni turno.

Per la diretta streaming video di Milan Fiorentina su internet, come al solito, Sky dà ai propri abbonati la possibilità di accedere all'indirizzo skygo.sky.it o di scaricare l'app di Sky Go per guardare la partita su smartphone e tablet; i clienti Premium potranno invece collegarsi all'url play.mediasetpremium.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA MILAN FIORENTINA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A