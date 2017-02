Diretta Roma Torino/ Info streaming video e tv, probabili formazioni, risultato live

Diretta Roma Torino: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote e risultato live (Serie A 2017) - La diretta Roma Torino inizia alle ore 18.00 ed è arbitrata da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, sarà un match relativo alla sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Giallorossi che si presenteranno alla sfida contro i granata euforici per il trionfo europeo contro il Villarreal, vittoria che ha aperto ufficialmente un periodo intensissimo per la squadra di Spalletti tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Continua invece a coltivare moderate ambizioni europee il Torino di Mihajlovic, che ha ritrovato la vittoria la settimana scorsa dopo un periodo decisamente negativo sul piano dei risultati.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA ROMA TORINO DI SERIE A - CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A

La zona europea è ancora lontana nove punti per il Toro, troppi se si pensa ai buoni presupposti con i quali i granata avevano iniziato la loro stagione. Tuttavia il campionato è ancora lunghissimo, lo sa bene anche la Roma che oltre a voler tenere a tiro la Juventus, al momento a sette punti di distanza il testa al campionato, deve difendersi dall'attacco al secondo posto del Napoli, anche se Inter e Atalanta al quarto posto sono lontane otto punti e l'impressione è che per la Champions i giallorossi siano già un pezzo avanti. L'obiettivo in questa stagione diventa alzare un trofeo, possibilità che non si verifica da ben nove anni, quando nel 2008 la Roma allenata proprio da Luciano Spalletti alzò al cielo la sua ultima Coppa Italia.

Unica tegola per i capitolini, il nuovo infortunio in cui è incappato Alessandro Florenzi, ricaduta che dovrà tenere lontano il centrocampista dai campi fino all'inizio della prossima stagione. Il Toro punta invece tutto sulla vena realizzativa di un Belotti che vuole affermarsi come miglior attaccante italiano finora in una Serie A dominata da Dzeko e Higuain, che hanno realizzato però una sola rete in più del 'Gallo'.

Nelle ultime dieci partite ufficiali la Roma ha ottenuto nove vittorie, indice chiaro dell'eccellente stato di forma dello scatenato Dzeko, arrivato già a ventotto gol stagionali, e compagni. Dopo aver perso sul campo della Sampdoria, sconfitta che a questo punto potrebbe generare non pochi rimpianti in chiave scudetto, la Roma è rientrata in carreggiata eliminando il Cesena dalla Coppa Italia, battendo nettamente Fiorentina e Crotone in campionato e passeggiando sul Villarreal nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, con tanto di tripletta del centravanti bosniaco. Il Torino invece domenica scorsa contro il Pescara è tornato alla vittoria dopo sei partite di digiuno tra Serie A e Coppa Italia. I pareggi precedenti contro Atalanta ed Empoli non avevano placato i malumori dei tifosi granata, che vedono ancora un'incompiuta nella loro squadra in questa stagione.

La Roma ha vinto gli ultimi sei precedenti giocati in casa in campionato contro il Torino, l'ultimo dei quali risalente al 20 aprile 2016, un rocambolesco tre a due rimasto nei cuori dei tifosi giallorossi: in svantaggio uno a due a quattro minuti dalla fine, la Roma ha centrato la vittoria grazie ad una doppietta di Francesco Totti, ancora decisivo alle soglie dei quarant'anni compiuti poi a settembre. Il Torino ha fatto risultato per l'ultima volta allo stadio Olimpico in campionato il 13 maggio del 2007, sfida decisa da un gol di Roberto Muzzi. Negli ultimi venti anni è stata l'ultima occasione in cui i granata sono riusciti a portar via punti dalla Capitale.

Alla luce degli ultimi risultati, la Roma è favorita in maniera decisamente netta per la conquista dei tre punti nel confronto con il Toro. Bwin quota 1.45 l'affermazione della squadra di Spalletti, mentre Bet365 alza fino a 7.50 la quota relativa all'eventuale vittoria granata. Unibet quota invece 4.70 il pareggio. Per gli abbonati al digitale terrestre pay e al satellite è possibile seguire la diretta Roma Torino, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 18.00. Gli abbonati alla prima piattaforma potranno seguire il match sul canale Premium Sport HD, oppure in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it. I secondo potranno collegarsi sui canali 206 e 251 del bouquet satellitare (Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) con streaming via internet disponibile per chi si collegherà sul sito skygo.sky.it.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA ROMA TORINO DI SERIE A - CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A