Diretta/ Slalom maschile Mondiali sci St Moritz 2017 streaming video e tv, risultato live (oggi 19 febbraio)

DIRETTA MONDIALI SCI ALPINO ST MORITZ 2017, SLALOM MASCHILE STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017) – Oggi i Mondiali di sci alpino St Moritz 2017 ci propongono lo slalom maschile, che come da tradizione saranno l’atto conclusivo della rassegna iridata che quest’anno si svolge proprio fino a oggi nella celebre località svizzera. Dunque a Sankt Moritz siamo arrivati all’ultima gara, ma non è ancora tempo per la nostalgia: infatti i riflettori saranno puntati soprattutto sul possibile duello fra Henrik Kristoffersen e Marcel Hirscher, assoluti protagonisti fra i pali stretti e in grado di regalarci dunque una sfida all’ultimo centesimo per la medaglia d’oro dando seguito a una rivalità che ormai fa parlare molto, sperando però che anche gli azzurri possano dire la loro. I risultati della stagione ci confortano, soprattutto Manfred Moelgg ma anche Stefano Gross possano regalarci grandi soddisfazioni. Ecco allora subito tutte le indicazioni utili per seguire lo slalom di Sankt Moritz.

La prima manche avrà inizio alle ore 9.45, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati che non potranno seguire la gara dei Mondiali di St Moritz dal vivo sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport che è disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi nemmeno davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Sankt Moritz (www.fis-ski.com).

Quando si parla di slalom maschile, è inevitabile parlare del grande duello fra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Una sfida davvero affascinante: il norvegese ormai da due anni è il più forte del mondo fra i pali stretti, ma con un rivale come Hirscher non si può mai abbassare la guardia. Lo sa benissimo Kristoffersen: nonostante abbia vinto cinque degli otto slalom finora disputati nella stagione di Coppa del Mondo, nella classifica di specialità è alle spalle di Hirscher, pagando a carissimo prezzo l’assenza di Levi e l’errore di Kitzbuhel, le due gare vinte dall’austriaco. Dal canto suo però Hirscher sa che non è ancora riuscito a battere il grande rivale in uno scontro diretto, e questo – anche dal punto di vista psicologico – può essere un grande punto a favore del norvegese, soprattutto dopo il successo a Schladming con un grande finale di seconda manche dopo avere illuso Hirscher e decine di migliaia di tifosi austriaci su un risultato diverso. Kristoffersen dunque primo favorito, Hirscher naturalmente rivale di primissimo livello: e poi?

Se dobbiamo fare un terzo nome, possiamo dire senza timore di essere smentiti che è Manfred Moelgg il rivale più pericoloso per Henrik e Marcel. Infatti nell’elenco dei successi dei due big c’è un buco: Zagabria. Quella fu l’unica occasione nella quale il norvegese è arrivato al traguardo e non ha vinto: a batterlo non Hirscher bensì proprio Moelgg, che oltre a quel memorabile successo in condizioni atmosferiche estreme può aggiungere anche il secondo posto di Adelboden e il terzo di Levi. La stagione dell’altoatesino è stata dunque eccellente e sarebbe davvero splendido poterla coronare oggi con una medaglia iridata, che d’altronde per Manfred sarebbe la quarta dopo un argento e un bronzo in slalom nel 2007 e nel 2011 e un bronzo in gigante nel 2013: Moelgg dunque sa come si fa a salire sul podio ai Mondiali e anche questo può aiutare quando si vive un grande evento.

Può fare benissimo anche Stefano Gross – già terzo a Madonna di Campiglio: per il fassano il primo auspicio è che la schiena non gli dia fastidio, se sarà così nessun traguardo gli è precluso e dunque per la nostra Nazionale sarà una seconda carta molto valida da giocare, a dimostrazione della forza della squadra di slalom maschile, anche se purtroppo i problemi fisici si sono fatti sentire, limitando le possibilità di fare bene per Patrick Thaler e Giuliano Razzoli. Tra gli stranieri (a parte i due fenomeni) segnaliamo il russo Aleksander Khoroshilov e il britannico Dave Ryding, sia per il loro effettivo valore sia perché stanno allargando i confini dello sci alpino a nazioni che non hanno tradizione: i Mondiali di Sankt Moritz si concluderanno con nazioni "esotiche" (per lo sci) sul podio?

