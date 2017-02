Forlì-Feralpi Salò/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA FORLI'-FERALPI SALO': INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Forlì-Feralpi Salò sarà diretta dall’arbitro Marco D'Ascanio: la partita di Lega Pro girone B è in programma domenica 19 febbraio 2017 alle ore 14:30. Una gara sulla carta abbastanza interessante tra due formazioni che si trovano in posizioni di classifica abbastanza differenti e che soprattutto stanno lottando per obiettivi opporti. Il Forlì reduce dalla ottima vittoria ottenuta sul difficile campo della Sambenedettese, occupa il quattordicesimo posto con 26 punti per un vantaggio sulla zona Play Out di 3 punti.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (26^GIORNATA)

Il FeralpiSalò invece viene da due sconfitte consecutive subite per mano del Gubbio e del Mantova ma comunque si trova al nono posto della graduatoria con 35 punti in piena zona Play Off che al momento rappresenta l’obiettivo massimo. In casa il Forlì non è una delle migliori formazioni, anzi ha il 14esimo miglior cammino con 15 punti raccolti su 12 gare disputate con un bilancio di 17 gol fatti e 19 incassati anche se c’è da sottolineare come nelle ultime quattro partite interne ha portato a casa 3 vittorie ed 1 sconfitta, un ritmo che senza dubbio permetterà di ottenere una tranquilla salvezza.

Il FeralpiSalò in trasferta fin qui si di è dimostrata essere una squadra piuttosto pericolosa con 17 punti conquistati in 13 turni per un bilancio complessivo di 5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Per quanto concerne i precedenti, nel girone di andata c’è stata una netta e clamorosa affermazione del FeralpiSalò che si è imposto addirittura con un sonoro 5-0 a firma di Gambaretti, doppietta di Guerra, Gerardi ed autorete di Baschirotto.

Il Forlì, intenzionato a vendicare il disastroso 5-0 subito all’andata, dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2 con il rombo a centrocampo. Turrin tra i pali ed una difesa confermata in blocco rispetto alla prestigiosa e fondamentale vittoria raccolta sul campo della Sambenedettese con Adobati sulla destra, Cammaroto e Conson come centrali e Carini nel ruolo di terzino sinistro. Davanti alla difesa per fungere da metronomo e baluardo di protezione il buon Capellupo che avrà ai propri lati da interni Alimi e Tentoni. Da scegliere con certezza il trequartista che dovrà assicurare protezione e spinta nella fase di costruzione del gioco. In ballottaggio ci sono Capellini e Spinosa con quest’ultimo che peraltro è stato decisivo nell’ultima gara. In avanti inamovibile Ponsat che dovrebbe essere supportato da Bardelloni.

Il FeralpiSalò anche in questo appuntamento dovrebbe presentarsi con una difesa a 3, una linea a 4 a centrocampo e quindi un tridente con trequartista centrale. In porta Livieri mentre il pacchetto arretrato dovrebbe prevedere Aquilanti centrale, Gambaretti sul centrodestra e dalla parte opposta Ranellucci. A centrocampo Parodi è titolare della corsia di destra, Davi centrale con uno tra Staiti e Bracaletti mentre sulla corsia mancina spazio a Ruffini che a sua volta deve vincere il ballottaggio con Liotti. In avanti l’uruguagio Surraco o Guerra alle spalle di Gerardi e Ferretti.

Dal punto di vista tattico una difesa a tre come quella del FeralpiSalò potrebbe trovarsi in grande difficoltà con il rombo che a centrocampo dispone il Forlì ed è questo che sarà necessario che uno dei due mediani vada sul trequartista avversario imponendo di fatto ad un trequartista di fare un passo indietro. Vedremo se questi meccanismi saranno eseguiti con efficacia per tutti i novanta minuti o se il FeralpiSalò possa pagare dazio.

La Snai e le altre agenzie di scommesse vede per questo incontro favorito i padroni di casa del Forlì la cui vittoria è stata fissata ad una quota di 2,35 contro il 2,85 per l’eventuale successo esterno del FeralpiSalò mentre il pareggio è pari a 3,15. Per quanto concerne il numero di reti, per la Snai è improbabile che ne possano essere segnati più di 2 ed infatti l’Under 2,5 è quotato 1,55 e l’Over 2,5 si aggira sul 2,25.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Forlì-Feralpi Salò sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (26^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.