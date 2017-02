Gubbio-AlbinoLeffe/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA GUBBIO-ALBINOLEFFE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - La diretta Gubbio-AlbinoLeffe sarà arbitrata da Davide Andreini: la partita di Lega Pro girone B è in programma domenica 19 febbraio 2017 alle ore 14:30. Il match vede in campo due formazioni che sono in lotta per il medesimo obiettivo ed ossia l’accesso nella zona Play Off. In effetti in questo momento entrambe le compagini si trovano all’interno della zona play off. In particolare il Gubbio è sesto con 42 punti a 10 distanza dal primo posto occupato dal Venezia di Pippo Inzaghi ed è reduce da sette punti conquistati nelle ultime tre domeniche. L’Albinoleffe invece occupa il decimo posto a quota 33 punti con soli due punti di vantaggio sul più diretto inseguitore ed ossia il Santarcangelo e nelle ultime cinque giornate ha avuto prestazioni abbastanza altalenanti con soli 7 punti portati a casa.

Tra le mura amiche il Gubbio ha sin qui avuto un buon rendimento fatto di 21 punti conquistati con 7 vittorie, 5 sconfitte e nessun pareggio. Dal proprio canto l’Albinoleffe in trasferta è una formazione da prendere con le molle in quanto ha saputo ottenere 17 punti con 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Nella gara di andata c’è stata la vittoria del Gubbio in casa dell’Albinoleffe con il punteggio di 2-1 per effetto della marcature di Valagussa e Rinaldi mentre per i bergamaschi aveva siglato il momentaneo vantaggio Loviso. Da segnalare come gli altri due precedenti tra le due formazioni risalgono al campionato di Serie B 2011/12 con pareggio in caso dell’Albinoleffe per 0-0 e vittoria di quest’ultima sul campo del Gubbio per 2-1.

Il Gubbio dovrebbe giocare con un 3-5-2. In porta Volpe ed il trio difensivo dovrebbe essere composto da Marini sulla destra, Rinaldi quale baluardo centrale e Piccinni sul centrosinistra. A centrocampo ci sono dei dubbi per il ruolo di laterale destro ed in particolare se utilizzare Kalombo oppure dare fiducia ad Otin. In mezzo pochi dubbi con Croce punto di riferimento mentre Casiraghi e Romano con maggiore possibilità di svariare su tutto il fronte. La corsia mancina dovrebbe essere affidata a Zanchi. In avanti Ferretti con Ferri Marini in vantaggio su Candellone.

L’Albinoleffe dovrebbe utilizzare lo stesso schieramento con Nordi in porta ed in difesa Zaffagnini, Gavazzi e Scrosta. A centrocampo ci sono dubbi sulle condizioni di Loviso e Giorgione i quali nel caso non dovessero farcela verrebbero sostituiti rispettivamente da Di Ceglie e Minelli. Il terzo di centrocampo sarà Agnello con Anastasio titolare della fascia sinistra e Gonzi dall’altro fianco. In avanti il giovane Montella supportato da Mastroianni che tuttavia è in ballottaggio con Moreo.

Quando si affrontano che utilizzano lo stesso schema tattico è molto forte la probabilità di assistere ad un match bloccato con le due formazioni che saranno abili ad annullarsi a vicende. Chiaramente in questo caso la differenza la faranno i singoli con le proprie giocate oppure le situazioni da palla ferma.

La Snai e le altre agenzie di scommesse hanno presentato delle quote che denotano un certo favore del pronostico nei confronti di casa anche se la quota per l’eventuale successo dell’Albinoleffe fa pensare che questo evento sia tutt’altro che remoto. Nello specifico la vittoria del Gubbio è data a 2,00 mentre il pareggio è stato fissato a 3,20 ed il successo esterno dei bergamaschi a 3,60. Poco probabile invece che possano essere segnati più di 2 gol con l’evento Over 2,5 a 2,15 e l’evento Under 2,5 a 1,60.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche la diretta Gubbio-AlbinoLeffe sarà trasmessa in streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

