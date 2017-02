INFORTUNIO ALLAN / Il centrocampista ko contro il Chievo: si teme più di uno stiramento? (oggi 19 febbraio 2017)

INFORTUNIO ALLAN: IL CENTROCAMPISTA KO AL BENTEGODI, SI TEME PIU' DI UNO STIRAMENTO? (OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - Il Napoli è preoccupato per le condizioni fisiche di Allan, centrocampista che ha chiesto la sostituzione al 42' per un problema muscolare. Contro il Chievo al Bentegodi mister Sarri lo ha sostituito con Zielinski ma secondo quanto riportato poco fa da 'Sky Sport' il giocatore è stato costretto ad uscire dal campo per il problema muscolare ma potrebbe trattarsi di qualcosa di più serio rispetto allo stiramento visto che ha lasciato il campo da gioco molto dolorante, le continue smorfie di dolore sono una prova tangente. Nella giornata di domani il giocatore si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso, Allan ha chiesto subito il cambio dopo che ha sentito tirare il muscolo, al suo posto mister Sarri ha schierato Zielinski a centrocampo per completare il reparto insieme a Jorginho ed Hamsik. In casa Napoli tutti sperano non si tratti di qualcosa di serio, solo domani si potranno sapere gli esiti degli esami strumentali.

