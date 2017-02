INFORTUNIO MURILLO/ Inter News, problemi alla coscia sinistra per il difensore nerazzurro (oggi, 19 febbraio 2017)

INFORTUNIO MURILLO, INTER NEWS: PROBLEMA ALLA COSCIA SINISTRA PER IL DIFENSORE NERAZZURRO. QUANTO STARÀ FUORI? (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - L'infortunio di Jeison Murillo mette in apprensione l'Inter. C'è però una nota positiva, infatti Sky Sport nella cronaca diretta di Bologna-Inter ha fatto sapere come il calciatore abbia chiesto il cambio in corsa per evitare di farsi male sul serio. Murillo ha sentito un dolore alla coscia sinistra che sarà valutato domani, probabilmente dopo un esame strumentale. Questo potrebbe essere un problema serio anche in merito all'ammonizione che costringerà Miranda a saltare la sfida contro la Roma tra una settimana. Sarà necessario vedere se Murillo potrà forzare i tempi e se sarà quindi in grado tra sette giorni di scendere in campo. Al momento non sono chiare le dinamiche dell'infortunio, anche se il fatto che si sia fermato in temo fa pensare che con un po' di buona volontà il calciatore possa essere già arruolabile da domenica prossima. Staremo a vedere anche se la situazione rimane fortemente in bilico.



INFORTUNIO MURILLO, INTER NEWS: PROBLEMA ALLA COSCIA SINISTRA PER IL DIFENSORE NERAZZURRO. QUANTO STARÀ FUORI? (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - L'Inter è costretta alla sostituzione per l'infortunio di Jeison Murillo che ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra come fanno sapere da Sky Sport. Il difensore centrale aveva disputato un'ottima partita giocando da terzo di destra della difesa a tre, in un nuovo modulo studiato per la partita da Stefano Pioli. Al suo posto è entrato Ansaldi che consentirà di tornare a quattro dietro e anche di avere maggiore spinta sulle corsie esterne. Rimane comunque un problema non da poco in vista della sfida della settimana prossima contro la Roma anche perchè l'ammonizione di Miranda gli farà saltare la sfida. Rimane così a disposizione oltre a Gary Medel solo il nuovo acquisto Sainsbury che di certo non sembra essere all'altezza di una gara così delicata come quella contro la seconda della classe. Ovviamente si spera quindi di recuperare Jeison Murillo per la gara in questione.

© Riproduzione Riservata.