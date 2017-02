JURIC ESONERATO? GENOA NEWS: PREZIOSI VALUTA IL CAMBIO DI ALLENATORE. MANDORLINI IN POLE PER LA PANCHINA? (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - Juric potrebbe essere esonerato nelle prossime ore: il tecnico del Genoa è a rischio dopo la pesante sconfitta contro il Pescara. La figuraccia contro l'ultima in classifica potrebbe costare caro all'allenatore: il 5 a 0 è un risultato difficile da digerire e potrebbe spingere il presidente Enrico Preziosi ad esonerarlo. Un segnale di sfiducia lo hanno già dato i tifosi del Genoa: al 34' hanno, infatti, lasciato lo stadio Adriatico. La situazione al momento è particolarmente delicata: in questi minuti si parla di un momento di riflessione di Enrico Preziosi, che sta valutando l'esonero di Juric. La squadra è evidentemente sfaldata e ora il presidente potrebbe prendere in mano la situazione. Una scelta dolorosa ma al tempo stesso comprensibile, considerando la crisi di risultati in cui versa ora il Genoa. Con la "manita" odierna del Pescara è arrivata la terza sconfitta consecutiva. La zona retrocessione resta lontana, visto che Empoli e Palermo hanno perso, ma il presidente del Genoa potrebbe presto dare una scossa all'ambiente sollevando l'allenatore. Chi al posto di Juric? Si parla della candidatura di Andrea Mandorlini.

