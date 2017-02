Lucchese-Pontedera/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

Per l'attaccante della Lucchese Gianmarco De Feo, 22 anni, 22 presenze e 5 gol in campionato (LAPRESSE)

DIRETTA LUCCHESE-PONTEDERA: INFO STREAMING VIDEEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - La diretta Lucchese-Pontedera sarà diretta dall’arbitro Pasquale Boggi della sezione di Salerno, assistito dai guardalinee Cosimo Cataldo di Bergamo ed Andrea Zaninetti di Voghera. In Lega Pro ormai ogni sfida può essere decisiva, essendo abbastanza inoltrati nella stagione. In particolare se parliamo di un derby. La 26esima giornata ha in programma, nel girone A, la sfida fra Lucchese Libertas e Pontedera, che scenderanno sul terreno di gioco dello stadio Porta Elisa domenica 19 febbraio alle ore 16.30. La Lucchese Libertas è reduce da un ottimo pareggio in trasferta sul campo dell'Arezzo, secondo in classifica. Grazie agli ultimi risultati le pantere si trovano in piena zona playoff e molto probabilmente ci rimarranno fino alla fine della regular season.

La lotta per gli spareggi è senza dubbio serrata, ma la squadra rossonera ha dimostrato di avere le carte in regola per giocarsela con squadre più quotate sulla carta. Il Pontedera invece sta lottando più in basso, essendo pienamente invischiato in zona playout. Tuttavia gli amaranto arrivano da tre risultati utili consecutivi, in particolare la vittoria nell'ultimo turno contro la Pro Piacenza, che ha rilanciato le ambizioni di salvezza di retta, ora distante solo un punto.

Per quanto riguarda le probabili formazioni previsti alcuni ballottaggi, che però non riguardano l’assetto tattico della Lucchese. Infatti mister Giuseppe Galderisi andrà sul sicuro affidandosi al modulo di base 4-3-2-1, utilizzando il cosiddetto albero di Natale. L'estremo difensore centrale sarà Nobile, che vedrà giocare dinanzi a lui il terzino destro Cecchini, il terzino sinistro Capuano e i due difensori centrali Dermaku ed Espeche. A centrocampo nel ruolo d'interditore ci sarà Mingazzini, che coordinerà le operazioni assieme alla mezzala destra Bruccini e alla mezzala sinistra Gargiulo. I due trequartisti saranno Fanucchi e Merlonghi e daranno assistenza alla punta centrale De Feo, miglior marcatore dopo l'addio di Francesco Forte andato a vestire la maglia del Perugia in Serie B.

Anche il Pontedera dovrebbe proporre il modulo ad albero di Natale, in modo tale da schierarsi a specchio rispetto agli avversari. Il portiere titolare sarà Lori, protetto dalla difesa a quattro composta dal terzino destro Calcagni, dal terzino sinistro Gemignani e dai due difensori centrali Risaliti e Vettori. A centrocampo spazio per il mediano di contenimento Della Latta, affiancato sulla destra dalla mezzala Caponi e sulla sinistra dall’altra mezzala Corsinelli. I tre attaccanti saranno i due trequartisti Kabashi e Udoh e la punta centrale Bonaventura. Mancherà il fantasista Santini, espulso per doppia ammonizione nell'ultimo match di campionato.

Il ritmo della sfida sarà probabilmente gestito dalla Lucchese, che ha dimostrato in più di un'occasione di mantenere con facilità il possesso del pallone e la supremazia territoriale. Quindi la squadra di Galderisi cercherà di segnare fin da subito, per evitare di arrivare in affanno nei minuti finali alla ricerca del gol vittoria. Il Pontedera metterà tutte le proprie caratteristiche fisiche e d'agonismo per rendere il compito più difficile ai rossoneri. In particolare andrà marcato con attenzione il centravanti De Feo, che sarà il fulcro della manovra proposta dalla Lucchese.

Quote: le agenzie di scommesse concordano nell'attribuire i favori del pronostico ai padroni di casa. Su bet365.it troviamo il segno 1 per il successo della Lucchese a quota 1,67, il segno X per il pareggio finale a 3,40 e il segno 2 per l'affermazione esterna del Pontedera a quota 4,50. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche la diretta Lucchese-Pontedera sarà trasmessa in streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

