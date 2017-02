Maceratese-Fano/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA MACERATESE-FANO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - La diretta Maceratese-Fano sarà arbitrata da Fabio Natilia di Molfetta, assistito dai guardalinee Francesco Bruni e Vitantonio Lillo entrambi di Brindisi. Domenica 19 febbraio, alle ore 18:30, la Maceratese ospita il Fano per la ventiseiesima giornata di Lega Pro, girone B. In classifica la Maceratese occupa la dodicesima posizione a quota 31 punti, ultimo posto invece per il Fano fanalino di coda, con 19 punti dopo le prime 25 partite. Nell'ultima giornata di campionato, la Maceratese ha perso 2-1 sul campo del Pordenone. A nulla è servita la rete di Quadri su calcio di rigore, con i padroni di casa che hanno reagito segnando il gol del definitivo 2-1 con De Agostini al minuto 80. Nel monday night di lunedì scorso, il Fano ha invece battuto il Teramo per 2-0 (a segno Fioretti e Germinale) accorciando il divario dal penultimo posto, occupato proprio dagli abruzzesi, a 1 lunghezza.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (26^GIORNATA)

Una vittoria che ha riacceso la speranza tra tutti i tifosi dell’Alma Juventus, sebbene il cammino per la salvezza sia ancora difficilissimo e ricco di insidie. Il distacco dalla zona salvezza è di 6 punti, mentre come detto i play out sono distanti soltanto un punto. La Maceratese nelle ultime cinque partite ha ottenuto risultati positivi, avendo vinto 3 gare e perso contro Pordenone, in trasferta, e Padova in casa, rispettivamente quarta e terza forza del girone B. Il buon momento recente ha permesso alla Maceratese di staccarsi dalle posizioni di bassa classifica, raggiungendo il treno play off. L'Albinoleffe, decimo, è davanti infatti soltanto di due punti, a testimonianza dell'importante rimonta compiuta dagli uomini di mister Federico Giunti.

Dall'altra parte il Fano, che eccetto l'unica vittoria ottenuto sul Teramo lunedì, vive un momento di profonda crisi. Il 2017 si era aperto con 3 sconfitte consecutive contro Albinoleffe, Padova e Sambenedettese. Prima di quella contro il Teramo, l'ultima vittoria del Fano in campionato risaliva allo scorso mese di novembre, quando si era imposto in trasferta per 0-1 sul campo del Mantova. Dei 19 punti guadagnati in campionato, la squadra allenata da Agatino Cuttone ne ha conquistati 13 fino alla suddetta trasferta di Mantova, per poi raccogliere la miseria di 6 punti nelle successive 12 giornate, una media di 0,5 ad incontro. Per questo motivo la dirigenza e i tifosi del Fano si augurano che la vittoria nello scontro diretto con il Teramo possa scuotere la testa dei giocatori per scendere in campo con maggiore determinazione, nelle partite che rimangono per completare il girone di ritorno. Sarà difficile salvarsi ma sarebbe ancora peggio smettere di crederci quando siamo soltanto a metà febbraio.

Probabili formazioni: modulo 4-3-3 per la Maceratese che dovrebbe schierare Francesco Forte tra i pali, Perna e Gattari al centro della difesa, Christian Ventola nel ruolo di terzino destro e l’esperto Rocco Sabato sulla corsia mancina. Chiavi del centrocampo affidate al capitano Quadri, con lui anche De Grazia e Malaccari mentre il tridente offensivo vedrà in azione Allegretti, che sarà la punta centrale, e gli esterni Palmieri e Turchetta. Per il Fano invece previsto un 4-3-1-2 con Andrenacci in porta, Ferrani e Zigrossi a protezione dell’area, Stefano Lanini e Taino sulle corsie laterali. Centrocampo formato da Schiavizzi, Carotti e Gualdi, quest’ultimo favorito nel ballottaggio con Bellemo; sulla trequarti Gabbianelli, davanti il tandem formato da Fioretti e Germinale.

Quanto al pronostico di questo match, su Bet365 il segno 1 della Maceratese è quotato a 1.50. Altissima la quota del segno 2 (vince il Fano), che paga 5 volte la posta. Il pareggio è invece a quota 3.60. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche la diretta Maceratese-Fano sarà trasmessa in streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

