Maglia Roma dedicata a Florenzi: perché c'è scritto "Flo" davanti ai nomi dei giocatori?

MAGLIA ROMA DEDICATA A FLORENZI: PERCHE C'E' SCRITTO "FLO" DAVANTI AI NOMI DI TUTTI I GIOCATORI PER ROMA TORINO. - Nel match di oggi contro il Torino la maglia della Roma potrebbe essere a dir poco particolare. Per stare vicini all'infortunato Alessandro Florenzi (per lui stagione ormai finita), i giallorossi hanno pensato a un'iniziativa originale: scendere in campo con il prefisso “Flo” davanti al nome di ogni giocatore. Ecco che Dzeko si trasformerebbe Flo-Dzeko, Salah diventerebbe Flo-Salah e via dicendo per tutti i convocati della gara odierna. A spiegare questa idea è stato Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Alessandro ci ha consegnato un pezzo di se stesso, siamo tutti un po’ Florenzi. Se ce lo permetteranno – ha detto l'allenatore della Roma - scenderemo in campo con un pezzo di lui nel nome. Flo-Szczesny-Flo-Emerson, Flo-Spalletti e così via”. L'idea nasce dallo spogliatoio della Roma, dove i giocatori giallorossi hanno espresso la volontà di rendere omaggio a Florenzi. Difficilmente, però, vedremo questa iniziativa. Il motivo? La Lega Serie A non ha dato il consenso di modificare il nome dei calciatori. Le alternative, in caso di mancato permesso, sono due: stampare sulla maglia della Roma un messaggio per il compagno infortunato o utilizzare una t-shirt generica al momento dell'ingresso in campo.

