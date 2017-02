Mantova-Padova/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA MANTOVA-PADOVA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Mantova-Padova sarà diretta dall’arbitro Andrea Mei della sezione di Pesaro, assistito dai guardalinee Massimiliano Magri di Imperia e Ramy Ibrahim Kamal Youness di Torino. Domenica 19 febbraio si affrontano Mantova e Padova per la 26 giornata di Lega Pro, girone B: calcio d’inizio alle ore 16:30. In classifica, la squadra del tecnico Graziani occupa una deludente sedicesima posizione. La zona salvezza è distante 2 punti, dopo la vittoria del Modena sull’Ancona nell’ultimo week-end.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (26^GIORNATA)

Se Marchi e compagni non avessero vinto domenica sul campo della Feralpisalò, il distacco dal Modena sarebbe stato di 5 punti. Nella sfida di domenica 19 febbraio il Mantova parte sfavorito, contro un Padova che nel girone di andata ha fatto faville rendendosi protagonista di risultati positivi, e che sta vivendo ancora oggi un più che discreto stato di forma. La classifica generale dopo le prime 25 partite vede il Padova stazionare in terza posizione con 46 punti, alle spalle soltanto della capolista Venezia (52 punti) e del Parma (49).

Se le due squadre attualmente in testa erano partite con ambizioni d’alta classifica, meno chiare erano le possibilità di un Padova che a questo punto della stagione punta ad infastidire le prime due fino all’ultimo, per giocarsi le sue chance di promozione diretta (riservata solo alla prima, mentre le squadre dalla seconda alla decima in classifica andranno a disputare i playoff). Nelle ultime cinque partite il Mantova ha vinto soltanto una volta, la settimana scorsa in trasferta contro il Feralpisalò; a decidere il match una rete di Guazzo alla mezzora del primo tempo. In totale, negli ultimi cinque incontri, il Mantova ha vinto una partita, pareggiato in 2 occasioni e perso in altrettante.

Le due sconfitte sono maturate sul campo del Venezia e in casa contro l'Albinoleffe, i pareggi invece contro Pordenone e Sambenedettese. Tutt'altro ruolino di marcia il Padova: la squadra allenata dal tecnico Oscar Brevi arriva da 3 vittorie in cinque partite, incluso il successo in Coppa Italia Lega Pro contro il Tuttocuoio della settimana scorsa. L'ultima sconfitta è datata 22 gennaio, in trasferta sul campo del Forlì. Nell'ultimo match di campionato gli uomini di Brevi, dopo tre vittorie consecutive, hanno rallentato la loro corsa pareggiando 1-1 davanti al proprio pubblico dell'Euganeo contro il Gubbio. Al gol di Altinier per i padroni di casa ha risposto Romano al 92', facendo così svanire i 3 punti ai calciatori del Padova, che ormai si sentivano certi della vittoria.

Probabili formazioni: per il Mantova di mister Gabriele Graziani probabile un 3-4-2-1 con Tonti in porta, il francese Vinetot a comandare la difesa completata da Cristini e Siniscalchi. A centrocampo Cittadino e l’austriaco classe 1996 Renny Smith, arrivato nel mercato invernale in prestito dal Vicenza; sulle fasce Regoli e Daniele Donnarumma, mentre capitan Caridi e Di Santantonio sosterranno sulla trequarti l’azione dell’unica punta Guazzo. Tra i jolly che potranno subentrare dalla panchina anche il brasiliano Sodinha, altro giocatore acquistato a gennaio ed elemento di grandi qualità tecniche. Il Padova risponderà con il modulo 3-5-2: davanti al portiere Bindi i difensori saranno Cappelletti, il brasiliano Emerson e Michele Russo. Chiavi del centrocampo in mano a Matteo Mandorlini, che gira in cabina di regia affiancato dalle due mezzali Berarqocco e Dettori. Laterali fluidificanti Madonna e Favalli, mentre in attacco agiranno Altinier e il capitano Neto Pereira.

Il bookmaker bet365 pronostica una vittoria del Padova, poiché il segno 2 è dato a 1.80. È invece quotato ad oltre 4.00 in lavagna il segno 1 (vittoria del Mantova). Alta anche la quota del pareggio (3.25). Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche la diretta Mantova-Padova sarà trasmessa in streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

