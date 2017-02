MILAN FIORENTINA/ Diretta streaming video e tv: si comincia! Dove vederla?

DIRETTA MILAN FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: SI COMINCIA – Milan-Fiorentina è una sfida ricca di significati: è uno spareggio per l'Europa, è l'ultima partita con Silvio Berlusconi al comando del club rossonero ed è una sfida delicata per Vincenzo Montella. Non è ancora chiaro se il presidente del Milan sarà a San Siro oggi, ma una vittoria oggi della squadra rossonera rappresenterebbe anche un bel modo per salutare l'uomo che ha fatto la storia del club. Inoltre, è uno scontro diretto: solo un punto divide le due squadre, in lotta come la Lazio per il quarto e quinto posto, che ora è di proprietà di Inter e Atalanta. Milan-Fiorentina, però, è importante anche perché in questa sfida Montella si giocherà una parte del suo futuro: il tecnico campano vorrebbe restare alla guida della squadra rossonera, ma servono risultati. Il Milan deve tornare a correre e può lanciare un segnale contro la Fiorentina, pronta a dare filo da torcere ai suoi avversari. Il posticipo si preannuncia spettacolare.

DIRETTA MILAN FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? – Come si può seguire la diretta streaming video di Milan-Fiorentina? La partita che si gioca alle ore 20.45 di oggi, domenica 19 febbraio 2017, per la 25^ giornata di Serie A è naturalmente visibile sia per gli abbonati al bouquet satellitare Sky sia per quelli al digitale terrestre di Mediaset Premium, e questo significa che la partita dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro sarà visibile tramite l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, a seconda naturalmente dell'abbonamento del quale si dispone. La diretta Milan-Fiorentina in tv sarà invece su Sky Sport 1, Sky SuperCalcio e Sky Calcio 1 (canali numero 201, 206 e 251, tutti disponibili anche in HD), oppure su Premium Sport e Premium Sport HD (numero 370 e 380). Maurizio Compagnoni sarà il telecronista Sky, accompagnato dal commento tecnico da parte di Massimo Ambrosini, con interventi da bordo campo e interviste affidate a Peppe Di Stefano, Marco Nosotti e Alessandro Alciato; su Premium invece il telecronista sarà Sandro Piccinini con al suo fianco Roberto Cravero per il commento tecnico, ma avrete anche la possibilità di seguire la telecronaca tifoso di parte rossonera, cambiando le impostazioni dell’audio per seguire la voce di Carlo Pellegatti. Gli inviati a bordo campo e per le interviste saranno Claudio Raimondi e Daniele Miceli.

La partita sarà molto importante per entrambe le formazioni, che daranno vita infatti a quello che possiamo definire come uno "spareggio" per l'Europa League. Infatti i rossoneri sono settimi e i viola invece ottavi con un punto di ritardo: considerando che per le Coppe si qualificheranno le prime cinque oppure sei (a seconda della Coppa Italia), è facile capire che chi dovesse perdere ulteriore terreno dalle squadre che precedono si troverebbe in una situazione decisamente difficile, mentre chi vince rilancerebbe di molto le proprie quotazioni. Un pareggio lascerebbe immutata la situazione e questa a dire il vero non sarebbe una buona notizia per nessuno. Per Vincenzo Montella sarà una sfida speciale contro il suo passato più bello da allenatore, ma la posta in palio sarà troppo importante per lasciare spazio ai sentimenti.

