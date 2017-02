PAGELLE / Milan-Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 25^ giornata - primo tempo)

PAGELLE MILAN-FIORENTINA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 25^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco i voti del primo tempo di Milan-Fiorentina, partita che finora sta regalando grandi emozioni ai tifosi delle due squadre e al pubblico dagli spalti e da casa. I rossoneri vanno al riposo in vantaggio per 2 a 1, ritmi frenetici sin dal fischio d'inizio con Ilicic (6) che al secondo minuto sfiora l'incrocio dei pali, poco dopo è Sosa (6) a non trovare la porta da calcio di punizione. Dall'altra parte del campo Donnarumma (6) chiude Borja Valero (5,5) in corner, e sul capovolgimento di fronte successivo Kucka (6,5) di testa devia il pallone in rete alle spalle dell'incolpevole Tatarusanu (7). I viola impiegano appena quattro minuti a pareggiare i conti, Chiesa (6) serve l'assist a Kalinic (6,5) che davanti alla porta non sbaglia e fa 1-1. Poco dopo la mezz'ora Deulofeu (7), con un'autentica invenzione dopo aver recuperato un pallone perso malamente da Borja Valero, riporta avanti i padroni di casa. Prima dell'intervallo Pasalic (6,5) colpisce il palo, decisivo l'intervento di Tatarusanu che devia il pallone sul legno. VOTO MILAN 6,5 - Finora i padroni di casa stanno avendo la meglio grazie ai guizzi di due dei suoi uomini più importanti, Kucka e Deulofeu. MIGLIORE MILAN: DEULOFEU 7 - Per ora sta decidendo la contesa con un gran gol al termine di una bellissima azione personale. PEGGIORE MILAN: BACCA 5,5 - Il colombiano sta faticando a entrare nel vivo del gioco, finora il centravanti è stato davvero poco incisivo. VOTO FIORENTINA 6 - Come al solito gli uomini di Paulo Sousa pagano le solite amnesie in difesa, sul piano del gioco i viola non sono affatto inferiori agli avversari. MIGLIORE FIORENTINA: TATARUSANU 7 - Sta tenendo a galla i suoi con la gran parata su Pasalic, senza il suo intervento ora i viola sarebbero sotto di due gol. PEGGIORE FIORENTINA: BORJA VALERO 5,5 - Grave ingenuità da parte sua quando perde palla regalandola a Deulofeu che ringrazia per il favore e si invola per il 2 a 1. (Stefano Belli)

