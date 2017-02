Pagelle/ Chievo-Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 25^ giornata - primo tempo)

PAGELLE CHIEVO-NAPOLI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 25^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Primo tempo che si chiude sul doppio vantaggio Napoli, al 'Bentegodi' di Verona: Chievo sotto per i gol di Insigne e Hamsik (voto 6,5), con gli ospiti bravi a ribaltare l'inerzia di una sfida che era iniziata non molto bene per la banda Sarri, ingabbiata dalla difesa di Maran! Il primo pericolo vero lo ha portato proprio Insigne (voto 7), con una punizione calciata bene e terminata sul fondo per pochi centimetri, a Sorrentino battuto. Poi però brivido in contropiede per la difesa azzurra, con destro incrociato di Inglese (voto 6) e gran parata di Reina (voto 6,5). Quindi ecco l'episodio che cambia il pomeriggio del Napoli: giocata da campione di Insigne, che pesca il secondo palo con un tiro a girare degno di Del Piero e dei suoi ormai leggendari colpi a effetto! Ancora un sigillo dopo quello del 'Bernabeu' per il numero 24, che apre la strada ad una seconda parte di frazione molto più agevole per Hamsik & co: è proprio il capitano partenopeo a raddoppiare, al minuto 38, dopo azione condotta bene da Allan (voto 6), poi scontratosi con Sorrentino in uscita, per le proteste del Chievo, che chiedeva un fallo sull'estremo difensore. Tocco a porta sguarnita per lo slovacco e 0-2 a referto. Nel finale proprio Allan ha dovuto alzare bandierina bianca per un guaio muscolare, dentro al suo posto Zielinski. Ma il "grosso" del lavoro sembra ormai fatto per il Napoli, che dovrà controllare con attenzione nella ripresa, approfittando degli spazi nella metà campo avversaria per chiudere definitivamente la sfida.

VOTO CHIEVO 5 – Difesa a oltranza e contropiede, una ricetta all'italiana che non paga però stavolta, per Maran... Il gol di Insigne rompe gli schemi previsti dai gialloblu, ora è tutto molto complicato MIGLIORE CHIEVO INGLESE VOTO 6 – Sfiora il gol in ripartenza e combatte con grinta contro Koulibaly e Maksimovic, mettendoli talvolta in difficoltà PEGGIORE CHIEVO CASTRO VOTO 5 – Si è visto pochissimo ed è lui a dover dare imprevedibilità alle offensive dei padroni di casa. Birsa ha recitato da solo il copione...

VOTO NAPOLI 7 – Sofferenza e lentezza della manovra iniziale a parte, la squadra di Sarri ha trovato il bandolo della matassa, che poteva diventare molto intricata. Soprattutto grazie ai suoi singoli, in questo caso Insigne MIGLIORE NAPOLI L. INSIGNE VOTO 7 – Un tiro bellissimo, perfetto, sul secondo palo. Un altro gol pesante, che porta il Napoli fuori dalla palude PEGGIORE NAPOLI PAVOLETTI VOTO 5,5 – Una squadra abituata ormai a trovare un certo tipo di soluzioni d'attacco, con il piccolo Mertens, deve riuscire ad integrare anche il... grosso Pavoletti, una tipologia di attaccante molto differente. Da aiutare di più, in un certo senso (Luca Brivio)

