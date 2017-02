Pagelle/ Pescara-Genoa: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 25^ giornata - primo tempo)

PAGELLE PESCARA-GENOA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 25^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Il Pescara inchioda il Genoa nel primo tempo dell'Adriatico, con tre gol all'attivo. La squadra di Juric deve raccogliere il pallone in fondo al sacco dopo appena quattro minuti di gioco, quando Cerri infila Lamanna e Orban con una conclusione che finisce sotto le gambe del difensore. I liguri provano a scuotersi, ma attorno al ventesimo arriva il raddoppio con Caprari che beffa Lamanna con un tocco di punta velenoso. I ragazzi di Zeman si esaltano e continuano a macinare gioco. Nel Genoa entra Goran Pandev, ma la musica non cambia. Al trentunesimo combinazione splendida dei delfini in velocità, Benali si fa trovare solo davanti a Lamanna e con una giocata ravvicinata infila in fondo al sacco. Intervallo allo stadio Adriatico, dove si sta scaldando anche Mauricio Pinilla. I tifosi del Genoa, intanto, hanno abbandonato lo stadio delusi dalla prestaizone della squadra.

VOTO PESCARA 7 La truppa di Zeman cerca di superare i propri limiti con la forza dell'entusiasmo. Il risultato del primo tempo è sorprendente, ma meritato. MIGLIORE PESCARA Cerri 7,5 In attacco sta facendo ciò che gli pare. E' lui ad aprire le danze, mettendo in discesa il pomeriggio all'Adriatico.

PEGGIORE PESCARA Bizzarri 6 Non è stato quasi mai impegnato, primo tempo da spettatore.

VOTO GENOA 3,5 Grifone non pervenuto in questo primo tempo. Si fa notare solo per gravissimi errori in fase difensiva. MIGLIORE GENOA G. Simeone 5 Lotta su ogni pallone, ma non riesce ad emergere nel grigiore generale. PEGGIORE GENOA Lamanna 4 Prestazione da dimenticare, un po' come per tutta la difesa rossoblu. Non esce, sembra distratto. Tre gol pesanti sul groppone. (Jacopo D'Antuono)

© Riproduzione Riservata.