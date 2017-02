Pagelle/ Roma-Torino: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 25^ giornata - primo tempo)

PAGELLE ROMA-TORINO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 25^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Roma - Torino ha chiuso il primo tempo sul parziale di 2-0: ecco allora le pagelle del primo tempo della partita, con i voti a migliori e peggiori di ciascuna squadra. Reti di Dzeko e Salah. Roma in campo con il 3-4-2-1. Szczesny tra i pali, difesa composta da Manolas, Fazio e Juan Jesus. Sulle fasce Bruno Peres ed Emerson, in mezzo al campo Paredes e Strootman. In attacco Salah e Nainggolan dietro Dzeko. I granata si schierano invece con il solito 4-3-3. Hart in porta, Zappacosta, De Silvestri, Moretti e Barreca i 4 di difesa. A centrocampo Benassi, Lukic e Baselli, in attacco Falque, Belotti e Ljajic. Dirige l’incontro il signor Guida, arbitro iscritto alla sezione AIA di Torre Annunziata. Ritmo alto in avvio. Il Toro ci prova mandando avanti più uomini ma esponendosi ai contropiedi dei padroni di casa. Sullo sviluppo di uno di questi corner per la Roma. Manolas fa la sponda sul secondo palo per Emerson. Da pochi passi il terzino spara alto. Al decimo giallorossi in vantaggio. Nainggolan trova Dzeko sul limite. Il bosniaco tiene alla larga Baselli e conclude trovando l'angolo giusto. Dopo il vantaggio siglato da Edin Dzeko lo show della Roma continua. Nainggolan calcia con forza da fuori area ma non riesce ad angolare. Il suo tentativo muore tra le braccia di Hart. Poco dopo l'Olimpico può esultare ancora. Strootman con un lob cerca Dzeko. Barreca chiude di testa ma serve Salah che con un mancino micidiale da posizioni invidiabile batte Hart. L'11 giallorosso sigla il suo primo gol del 2017 in maglia giallorossa. La difesa granata compie un errore dopo l'altro. Barreca non riesce a contenere Salah facendosi spesso sorprendere fuori posizione. L'egiziano al 20esimo approfitta della confusione del suo marcatore e scatta verso la porta. Mancino potente che si stampa sul palo. Il Torino prova a reagire. Da calcio piazzato si accende una mischia in area giallorossa. De Silvestri serve Belotti con la schiena ma l'attaccante bergamasco calcia alto. L'arbitro aveva comunque fermato il gioco per off-side. Poco dopo gli ospiti trovano lo spazio per imbastire un contropiede ma Ljajic si fa chiudere da Fazio. Dopo una prima fase bollente la Roma si raffredda cercando di mantenere calma e ordine in vista del secondo tempo. La squadra di Mihajlovic prova ad approfittarne. Nainggolan e Fazio si rivelano insuperabili ma non sono i soli. Anche Strootman compie un paio di anticipi provvidenziali. Addirittura Dzeko e Salah. A un certo punto su corner del Toro nella stessa azione il bosniaco anticipa tutti di testa mentre l'egiziano soffia palla a Lukic incerto sul da farsi. I granata ci provano ma non riescono a impensierire Szczesny. Solo Lukic fa qualcosa di interessante al 39esimo, quando sul batti e ribatti nella lunetta interviene concludendo al volo. La palla termina fuori di poco. Nel finale il Toro accelera le giocate. Iago Falque si accentra dalla destra e consegna un pallone dorato in area per l'inserimento di Benassi. Bruno Peres in scivolata ferma tutto.

MIGLIORE IN CAMPO 1T ROMA: DZEKO 7,5 PEGGIORE IN CAMPO 1T ROMA: EMERSON P. 6

MIGLIORE IN CAMPO 1T TORINO: IAGO FALQUE 6,5 PEGGIORE IN CAMPO 1T TORINO: BARRECA 4 (Francesco Davide Zaza)

© Riproduzione Riservata.