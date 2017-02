Pagelle/ Sampdoria-Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 25^ giornata - primo tempo)

PAGELLE SAMPDORIA-CAGLIARI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 25^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Si conclude sul risultato di 1-1 il primo tempo di Sampdoria-Cagliari, gara valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A 2016/17. Decidono fin qui le reti di Mauricio Isla al 6° minuto e il pareggio seguente di Fabio Quagliarella al 22’. La Samp prova subito a colpire nei primi minuti ma la difesa del Cagliari riesce a respingere gli attacchi avversari. Al 5° minuto Joao Pedro prova ad approfittare di un retropassaggio lento verso il portiere della Samp Viviano, ma l’estremo difensore dei padroni di casa lo anticipa ed allontana il pericolo con i piedi. Passano pochi istanti e il Cagliari riesce a trovare il vantaggio. Sugli sviluppi di una rimessa laterale per il Cagliari in zona d’attacco il pallone arriva a Mauricio Isla sul secondo palo. Il cileno colpisce indisturbato con l’esterno destro al volo e beffa Viviano, segnando il suo primo gol con la maglia del Cagliari. La Samp beffata ci mette qualche minuto a ricompattarsi e viene trascinata dal colombiano Muriel che si accende dopo un primo quarto d’ora giocato fuori dai radar della partita. Minuto 22, Muriel dalla fascia sinistra rientra sul destro e supera in velocità sia Padoin che Tachtsidis, entra in area di rigore e serve Quagliarella sul secondo palo. L’attaccante blucerchiato colpisce al volo con il mancino e batte Gabriel riportando il risultato in parità. Dopo il pareggio il Cagliari ha una buona occasione con Sau ma Viviano con un grande intervento nega la gioia personale al piccolo attaccante del Cagliari. La Samp prova nel finale a colpire ancora ma la conclusione di Barreto da fuori area finisce abbondantemente sul fondo.

MIGLIORE IN CAMPO SAMPDORIA: MURIEL 6,5 PEGGIORE IN CAMPO SAMPDORIA: PAVLOVIC 5

MIGLIORE IN CAMPO CAGLIARI: SAU 6,5 PEGGIORE IN CAMPO CAGLIARI: PADOIN 5,5 (Paolo Zaza)

