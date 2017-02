Pagelle/ Udinese-Sassuolo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 25^ giornata - primo tempo)

PAGELLE UDINESE-SASSUOLO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 25^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le pagelle di Udinese-Sassuolo per il primo tempo: i voti ai migliori e ai peggiori delle due squadre, la partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A è momentaneamente sul risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa, autore del gol Seko Fofana al 6' minuto di gioco.

VOTO PARTITA 6.5 – La partita della Dacia Arena era stata presentata come una gara senza particolari spunti e che poteva essere, abbastanza, noiosa ma questo primo tempo ha ribaltato le previsioni dato che entrambe le squadre hanno avuto numerose palle gol ma l’unica che è riuscita a concretizzare è stata l’Udinese, con il gol del vantaggio segnato da Fofana. VOTO UDINESE 7 – Ottima gara dell’Udinese in questo primo tempo, dopo qualche minuto timorosi il gol di Fofana ha sbloccato i ragazzi di Delneri che hanno preso in mano il pallino del gioco; qualche occasione, anche, per il raddoppio ma tutte neutralizzate dalla difesa del Sassuolo che sta cercando di concedere il meno possibile a Thereau e Zapata. Migliore: Fofana. Peggiore: Halfreddson.

VOTO SASSUOLO 5.5 – Dopo qualche minuto dopo i neroverdi hanno provato a scardinare la difesa dei friulani il gol di Fofana ha spento la squadra di Di Francesco. Nessuna occasione nitida creata e tante difficoltà per i neroverdi che non sono riusciti a fare male al greco Karnezis. Migliore: D. Berardi. Peggiore: Matri.

VOTO ARBITRO (Tagliavento) 6 – Il fischietto ternano ha tenuto in mano la partita, che è stata molto corretta e non ha dovuto interrompere troppo il gioco. Due ammonizioni nel corso del primo tempo ed entrambe corrette poiché interrompevano un’azione di ripartenza degli avversari. Chiamato poche volte in causa, si è fatto trovare pronto. (Alessandro Nobile)

