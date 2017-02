Parma-Sambenedettese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

Emanuele Calaiò, 35 anni: per lui 24 presenze e 10 gol in campionato (LAPRESSE)

DIRETTA PARMA-SAMBENEDETTESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Parma-Sambenedettese sarà diretta dall’arbitro Pierantonio Perotti di Legnano, assistito dai guardalinee Gamal Mokhtar di Lecco e Fabrizio Lombardo di Sesto San Giovanni: si gioca domenica 19 febbraio 2017 dalle ore 14:30. Continuare la rincorsa al Venezia e prolungare il sogno promozione in Serie B. Il Parma traccia gli obiettivi per la prossima parte di stagione, quando ci saranno alcuni match decisivi che decideranno le sorti del girone B del campionato di Lega Pro. I ducali non possono permettersi passi falsi, a cominciare dalla sfida casalinga contro la Sambenedettese, in programma il prossimo weekend allo stadio Ennio Tardini.

Nell'ultimo turno disputato la squadra allenata dall'esperto tecnico Roberto D'Aversa ha vinto una gara fondamentale sul campo dell'Albinoleffe, grazie ad una rete del bomber Emanuele Calaiò, mantenendo invariata la distanza dalla capolista e confermandosi in un ottimo periodo di forma.

Di fronte non ci sarà un avversario arrendevole, visto che la Sambenedettese sta lottando con altre squadre per conquistare un posto nei playoff di fine stagione. Tuttavia la squadra marchigiana, dopo due vittorie consecutive, ha perso la sfida casalinga contro il Forlì, non riuscendo a superare il Bassano Virtus, che aveva a sua volta perso. I playoff della Samb non sembrano in discussione, ma l'obiettivo è raggiungere una piazza onorevole, in modo da avere più chance di avanzare in una roulette molto insidiosa.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, i padroni di casa del Parma dovrebbero schierarsi in campo con il modulo 4-3-3, già adottato in diverse circostanze e dimostratosi funzionale alle peculiarità tecniche dei calciatori in rosa. In porta giocherà l'estremo difensore Frattali, davanti a lui il terzino destro Iacoponi, il terzino sinistro Scaglia e i due difensori centrali Di Ceesare e il capitano Alessandro Lucarelli. A centrocampo il regista sarà Scozzarella, ad affiancarlo la mezzala destra Scavone e la mezzala sinistra Munari. L'attacco dei ducali sarà formato a tridente con l'ala destra Nocciolini, l'ala sinistra Baraye e la punta centrale Calaiò, quest’ultimo arrivato in doppia cifra in classifica marcatori.

La Sambenedettese dovrebbe disporsi a specchio, attenzione quindi ai duelli individuali che potrebbero pesare nell’economia della partita. Il portiere titolare sarà Pegorin, mentre i difensori risponderanno ai nomi di Rapisarda, capitan Pezzotti (terzino destro e sinistro), Radi e Mori (difensori centrali). A centrocampo giocheranno Damonte come mediano, Valocchia e Sabatini da mezzali. Infine il tridente d'attacco dei marchigiani vedrà giocare come ala sinistra Di Massimo, come ala destra Mancuso e come punta centrale Agodirin.

La gara si deciderà molto probabilmente sul filo del rasoio, visto che si prospetta equilibrata in particolare dal punto di vista difensivo. Il Parma cercherà di fare la partita come ha sempre fatto fra le mura amiche, ma davanti avrà una squadra molto insidiosa, visto che è abile nello sfruttare le azioni in velocità, cogliendo impreparato il pacchetto arretrato degli avversari, grazie all'azione dei due esterni che stanno facendo un lavoro encomiabile.

Diamo infine un’occhiata alle quote per il pronostico di Parma-Sambenedettese. Favorito il Parma, che pure finora ha raccolto più punti in trasferta (26) che al Tardini (23 ma con una partita in meno). L’agenzia bet365.it propone a quota 1,67 il segno 1 per il successo gialloblu, a 3,40 il segno X per il pareggio e a 4,50 l’opzione 2 per il colpo esterno della Sambenedettese, capace di raccogliere il medesimo bottino nelle gare interne ed esterne (19 punti in entrambi i casi).

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche la diretta Parma-Sambenedettese sarà trasmessa in streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

