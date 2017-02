Pescara-Genoa/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 25^ giornata)

DIRETTA PESCARA-GENOA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 25^ GIORNATA) - Pescara-Genoa, diretta dall’arbitro Abbattista presso lo stadio Adriatico oggi domenica 19 febbraio alle ore 15,00, è una partita valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A 2016/17, sesta di ritorno. Una partita troppo delicata per il Pescara che ha avuto uno scossone con l'esonero di Massimo Oddo e l’arrivo di Zdenek Zeman. Ancora aperta la caccia al sostituto con diversi nomi al vaglio della dirigenza nella speranza di poter salvare almeno l'onore in questo finale di stagione. Pescara che sta facendo malissimo e il cui destino appare segnato: la retrocessione può diventare realtà anche per via di una difesa troppo leggera e che nelle ultime due gare ha preso ben 11 gol. Situazione tesa anche per l'ambiente che ormai vive con delusione queste gare di serie A.

Situazione difficile anche per il Genoa che ormai fatica da oltre un mese. Dunque contro ci saranno due squadre che da qualche settimana non riescono a trovare il giusto equilibrio. Gli uomini di Juric nonostante la bella prova offerta a Napoli hanno perso e vogliono dimostrare di poter far bene in questa seconda parte di stagione. Attesa soprattutto per le scelte del tecnico che potrebbe sorprendere.

Il Pescara dovrebbe scendere in campo sempre con lo stesso modulo. Nonostante il cambio di allenatore si proverà comunque a giocare con il modulo di partenza da inizio stagione, ovvero il 4-3-2-1 che comunque si avvicina al classico 4-3-3 di Zeman. In porta giocherà l'argentino Bizzarri, troppo distratto nelle ultime gare. Linea difensiva che vedrà Zampano, Campagnaro, Stendardo e Biraghi come titolari, mentre in mezzo al campo agiranno Muntari, Brugman e Memushaj. I due trequartisti saranno il libico Benali, il più in forma dei suoi, assieme a Verre. L'unica punta sarà invece l'ex romanista, Caprari.

Genoa che invece ha nel suo 3-4-2-1 il modulo migliore. In porta giocherà ancora Lamanna mentre in difesa spazio per Izzo, Burdisso e Munoz. A centrocampo agiranno Cataldi e Hiljemark interni con Lazovic e Laxalt sugli esterni. Rigoni e Palladino saranno invece i due elementi offensivi che agiranno al fianco di Simeone, a caccia di gol dopo le ultime deludenti prestazioni giocate in maglia rossoblu.

Pescara che nelle ultime settimane ha fatto davvero molta fatica. La missione salvezza appare davvero molto complicata al momento anche perché la difesa prende troppi gol e in avanti c'è una preoccupante sterilità. Benali è comunque il faro della formazione abruzzese che ha nel libico l'elemento di maggiore fantasia e qualità. Caprari, pur essendo partito bene a inizio stagione, è molto calato e forse risente anche dell'aspetto psicologico, ovvero di una situazione di classifica a dir poco allarmante.

Genoa che invece fa della velocità il suo elemento di forza. Laxalt e Lazovic possono trovare le praterie contro un Pescara che di certo non sembra una formazione temibile. In avanti il Cholito Simeone non segna da diverse partite e perciò la gara contro il Pescara potrebbe essere l'occasione giusta. Senza dimenticare che tornerà Rigoni che dopo l'infortunio è molto mancato al Genoa grazie alle sue qualità offensive. Dunque l'ex Palermo potrebbe seriamente essere un elemento determinante per la formazione rossoblu che vuole solamente vincere.

Anche gli scommettitori potranno divertirsi a seguire la partita tra Pescara e Genoa. Bwin propone la vittoria dei padroni di casa a 3.40 mentre il pareggio viene quotato a 3.30. La vittoria degli ospiti rossoblu invece viene quotata dallo stesso bookmaker a 2.50. Juric ha chiesto ai suoi ragazzi di tornare a giocare a calcio come sanno. Battere il Pescara potrebbe essere la giusta occasione per ritornare ai tre punti e soprattutto per vivere un finale di stagione del tutto emozionante. Una gara attesa da ambo le parti e che vedrà due squadre agguerrite.

Pescara-Genoa, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv per gli abbonati Sky sul canale 254 (Sky Calcio 4 HD) del satellite e anche dal digitale terrestre di Mediaset Premium sui canali Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD. Sky Go oppure Premium Play si occuperanno invece della diretta streaming video via internet per i rispettivi abbonati.