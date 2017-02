Pisa-Frosinone / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA PISA-FROSINONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI) - La diretta Pisa-Frosinone, dall'arbitro Davide Ghersini della sezione di Genova, si gioca domenica 19 febbraio 2017 alle ore 15.00 ed è in programma allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani e sarà uno dei posticipi del ventiseiesimo turno di Serie B 2016-2017, con la formazione di Gattuso che ospiterà quella di Marino. I ciociari sono chiamati a confermare la propria leadership in campionato: dopo aver scavalcato il Verona in testa alla classifica nell'ultima giornata, in virtù della sconfitta degli scaligeri ad Avellino e del successo di misura dei canarini contro il Carpi, il Frosinone va a caccia della quarta vittoria consecutiva con l'obiettivo di aumentare ulteriormente il gap nei confronti del terzo posto.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017

L'imprenditore Maurizio Stirpe, presidente della società laziale, ha investito molto anche nell'ultima sessione di mercato per rinforzare la rosa e cercare la seconda promozione diretta in Serie A nella storia del club, le basi ci sono tutte e ora tocca all'allenatore e ai giocatori fare la propria parte, e in trasferta il Frosinone è la squadra che ha raccolto - assieme al Perugia - il maggior numero di punti, diciotto. Dal canto suo la squadra toscana, che sembra aver finalmente trovato un buona stabilità economica grazie alla nuova proprietà che si è insediata da qualche settimana, ora può concentrarsi esclusivamente sull'aspetto puramente sportivo e agonistico.

La strada verso la salvezza è ancora lunga per i ragazzi di Gattuso, bravissimi a non far giocare gli avversari ma che ancora non sono riusciti a sviluppare una propria idea di gioco, tant'è vero che il Pisa - imbattuto da quattro gare, nelle quali ha collezionato una vittoria e tre pareggi - ha la miglior difesa e il peggior attacco del torneo cadetto, a dimostrazione di come questa squadra, nonostante finora non abbia raccolto i risultati sperati, è comunque molto coriacea da battere e per il Frosinone non sarà affatto una passeggiata di salute.

In occasione della gara contro il Frosinone, Gattuso non dovrebbe avere particolari motivi per modificare il proprio assetto tattico: ricordiamo che i toscani si schierano spesso in campo con un 4-2-3-1 che prevede la presenza di Ujkani in porta; di Longhi, Crescenzi, Lisuzzo e Del Fabro in difesa; di Lazzari e Di Tacchio nella linea mediana dietro ai trequartisti Varela, Peralta e Gatto; in attacco la scelta obbligata è quella di Manaj, visto che sia Masucci che Cani sono squalificati e non saranno disponibili per la sfida ai ciociari.

Pasquale Marino potrebbe fare ricorso al 4-3-3, con Bardi in porta che davanti a sé avrà la linea difensiva a quattro composta dagli esterni Matteo Ciofani e Mazzotta e dai centrali Terranova (a segno nella gara contro il Carpi) e Ariaudo; i tre di centrocampo dovrebbero essere Frara, Sammarco e Soddimo con il tridente d'attacco formato da Daniel Ciofani, Dionisi e Mokulu.

A giudicare dalle ultime quote aggiornate, i bookmaker non hanno alcuna intenzione di sbilanciarsi per questa gara: gli ospiti vengono dati leggermente per favoriti, per il 2 WilliamHill propone una vincita che vale 2,70 la giocata; in caso di X su Bet365 si può vincere una cifra pari a 2,88 volte la posta in palio, mentre l'1 dei padroni di casa viene pagato 3,10 su Bwin. Nelle partite che vedono protagonista la squadra di Gattuso la quota dell'Under è sempre sensibilmente più bassa rispetto a quella dell'Over, e quella contro il Frosinone non fa assolutamente eccezione: in particolare PaddyPower ha fissato l'Under a 1,40 e l'Over a 2,88. Per Betclic il risultato esatto più probabile, cioè con la quota più bassa, è l'1-1 (dato a 5,60).

La diretta Pisa-Frosinone sarà trasmessa su Sky Sport, unica emittente italiana a pagamento ad avere i diritti per mandare in onda tutte le partite del campionato di Serie B: l'incontro all'Arena Garibaldi si potrà seguire in diretta tv via satellite sui canali 201 e 256 della piattaforma e la visione sarà pertanto riservata ai clienti abbonati ai pacchetti Sport e/o Calcio. In alternativa è possibile guardare Pisa Frosinone anche in diretta streaming via internet collegandosi da computer fissi e portatili all'indirizzo skygo.sky.it oppure scaricando su smartphone e tablet l'app di Sky Go che consente di utilizzare il servizio anche sui dispositivi mobili, a patto di essere clienti da almeno un anno.

