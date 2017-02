Probabili formazioni/ Bologna Inter: quote, le ultime novità live (Serie A 25^ giornata, oggi 19 febbraio 2017)

BOLOGNA-INTER: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Bologna-Inter, allo stadio Dall’Ara, rappresenta il lunch match della venticinquesima giornata della Serie A 2016-2017: si gioca infatti alle ore 12:30 di domenica 19 febbraio. Continua la marcia dei nerazzurri verso il terzo posto: Stefano Pioli continua a scalare posizioni ed entra in questa giornata con il quarto posto in classifica, con vista sul playoff di Champions League. Umori e risultati opposti in casa Bologna: i felsinei sono infatti reduci da tre sconfitte consecutive, come detto non rischiano nell’immediato di retrocedere ma sicuramente hanno bisogno di mettere insieme altri punti per provare a chiudere in bellezza (e non andare eventualmente in affanno). Aspettiamo il calcio d’inizio della partita allo stadio Dall’Ara; intanto possiamo analizzare le scelte dei due allenatori e valutare le probabili formazioni di Bologna-Inter.

BOLOGNA-INTER: PRONOSTICO E QUOTE - Per Bologna-Inter, venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci forniscono i seguenti dati: la vittoria del Bologna (segno 1) vale 4,75; il pareggio (segno X) è quotato 3,50 mentre la vittoria dell’Inter (segno 2) vi permetterà di guadagnare 1,80 volte la somma che avrete deciso di puntare.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Roberto Donadoni ha tanti problemi nel suo reparto arretrato, tanto che molto probabilmente dovrebbe spostare Krafth al centro per fare coppia con Oikonomou, così a destra giocherebbe uno tra Torosidis e l’ex Mbaye con il greco comunque favorito. Dall’altra parte ci sarà Masina; dubbi anche in mezzo, qui però nel senso che Viviani potrebbe rimanere in panchina. Donadoni in questo momento sta cavalcando più che altro il cileno Pulgar e medita di mandarlo in campo anche questa volta, se così fosse sarebbe Nagy a spostarsi al centro dello schieramento in qualità di regista mentre sul centrodestra ovviamente ci sarebbe Dzemaili. Nel tridente offensivo Destro ha alzato ancora una volta bandiera bianca: non c’è pace per l’attaccante marchigiano che dunque è ai box e lascia spazio a Sadiq Umar, favorito a prenderne il posto a meno che il suo allenatore non decida invece di lanciare Bruno Petkovic dal primo minuto. Dovrebbero essere fissate le scelte per le corsie laterali: giocheranno infatti Verdi e Krejci.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Seconda e ultima giornata di squalifica per Icardi, che dunque lascia ancora il posto a Palacio che rimane favorito per giocare da prima punta. A completare il reparto avanzato saranno Perisic, che ha avuto uno sconto sulle due giornate inizialmente decise dal Giudice Sportivo, Candreva che come sempre si allarga a destra ed Eder, che andrà in posizione di trequartista ma potrà eventualmente scambiarsi la posizione con Palacio. A centrocampo è squalificato Kondogbia: vista la contemporanea indisponibilità di Brozovic, Pioli dovrebbe arretrare Joao Mario e farlo giocare al fianco di Gagliardini, che è diventato insostituibile fin dal primo giorno alla Pinetina. Per il resto si valuta il modulo: con la consueta difesa a quattro D’Ambrosio e Ansaldi occuperanno le corsie, in caso invece si decida di giocare a tre ci sarà spazio per Medel (tra Miranda e Murillo) e a rimanere fuori sarà Ansaldi, con Candreva che andrà ad arretrare la sua posizione e D’Ambrosio che dunque, come già visto contro la Juventus, si sposterà di fascia operando sulla sinistra. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-INTER