Probabili formazioni/ Chievo-Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 25^ giornata, oggi 19 febbraio 2017)

CHIEVO-NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Chievo-Napoli, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, si gioca alle ore 15 di domenica 19 febbraio; i partenopei tornano in campo a pochi giorni dalla partita di Madrid, nella quale hanno sì perso ma segnando un gol che potrebbe essere fondamentale per il ritorno; archiviate le polemiche per le dichiarazioni del presidente De Laurentiis si torna a giocare, sul campo di un Chievo già salvo e che sembra essersi lasciato alle spalle i momenti bui, tanto da andare a vincere in trasferta contro il Sassuolo superando quota 30 punti in classifica. Aspettando il calcio d’inizio al Bentegodi, vediamo quali sono dubbi e certezze dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Chievo-Napoli.

CHIEVO-NAPOLI: PRONOSTICO E QUOTE - Per Chievo-Napoli, venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci forniscono i seguenti dati: la vittoria del Chievo (segno 1) vale 7,50; il pareggio (segno X) è quotato 4,00 mentre la vittoria del Napoli (segno 2) vi permetterà di guadagnare 1,50 volte la somma che avrete deciso di puntare.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Rolando Maran ha tutta la rosa a disposizione, con la sola eccezione di Pellissier: la formazione del Chievo in campo sarà schierata con il solito 4-3-1-2 nel quale è ballottaggio aperto tra i due centrali difensivi, mentre sulle corsie laterali il tecnico trentino ha già scelto Cacciatore e Gobbi, salvo sorprese. Anche a centrocampo c’è un dubbio: per il ruolo di mezzala destra sono in corsa Lucas Castro, che al momento sembra comunque essere in vantaggio, e Izco che garantirebbe anche un lavoro maggiore in fase di ripiegamento. L’interno sinistro sarà invece Hetemaj, mentre in mezzo come schermo agirà come sempre Radovanovic. Valter Birsa giocherà come trequartista, dovendosi posizionare sulla linea mediana quando il Chievo non sarà in possesso del pallone; davanti invece non ci sono dubbi, Inglese sarà la prima punta con Meggiorini al suo fianco, Gakpé è pronto a dare il suo contributo dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Maurizio Sarri non dovrebbe cambiare il suo credo: significa che dovremmo rivedere il Napoli schierato con il tridente piccolo, Mertens da prima punta e Callejon e Insigne che agiscono ai suoi lati. Le parole di De Laurentiis hanno ovviamente fatto scalpore ma sono già arrivate alcune risposte; per il momento si dovrebbe andare avanti così, per il ritorno di Champions League Milik potrebbe essere in campo dal primo minuto. Le uniche due modifiche rispetto alla formazione che ha perso al Bernabeu dovrebbero riguardare il centrocampo: Allan si prepara a prendere il posto di Zlelinski mentre Jorginho sostituirà Diawara in mezzo, anche se non c'è ancora il 100% della certezza che Sarri decida in questo modo (potrebbe confermare i due giocatori impiegati a Madrid). Più sicurezza senza alcun dubbio nel reparto arretrato: Raul Albiol farà coppia con Koulibaly al centro dello schieramento, sulle corsie invece ci saranno Hysaj e Ghoulam (anche perchè Strinic non è ancora al meglio e dunque difficilmente sarebbe un'opzione dal primo minuto).