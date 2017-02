Probabili formazioni/ Milan-Fiorentina: quote, le ultime novità live (Serie A 25^ giornata, oggi 17 febbraio 2017)

MILAN-FIORENTINA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Milan-Fiorentina è la partita che, domenica 19 febbraio alle ore 20:45, chiude la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; una bella partita tra due squadre che inseguono un posto in Europa. L’ultima volta in cui rossoneri e viola si sono incrociati per andare al playoff di Champions League (nel 2013) Vincenzo Montella era sulla panchina della Fiorentina; ora c’è Paulo Sousa, che può sfruttare l’entusiasmo per la bella vittoria di Monchengladbach e prendersi la vittoria contro un Milan che ha perso smalto e posizioni in classifica. In attesa di scoprire quale sarà l’esito dell’incontro, e che le due squadre scendano in campo a San Siro, andiamo a studiare in maniera più approfondita quali sono le scelte dei due allenatori e le probabili formazioni di Milan-Fiorentina.

MILAN-FIORENTINA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Milan-Fiorentina, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Milan (segno 1) vale 2,25, il pareggio (segno X) è quotato 3,30 mentre la vittoria della Fiorentina (segno 2) vi permetterà di vincere 3,30 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Il grosso dubbio per Montella riguarda il tridente offensivo: l’esperimento di Deulofeu da prima punta non ha sortito gli effetti sperati e dunque l’allenatore del Milan potrebbe riproporre l’attacco classico. In questo caso Lapadula sarebbe favorito per iniziare questa partita; Bacca sembra destinato a partire ancora una volta dalla panchina, gli esterni ovviamente sarebbero lo stesso Deulofeu (favorito su Ocampos) e Suso. A centrocampo è prezioso il ritorno di Kucka, che sarà schierato sull’interno al fianco di Manuel Locatelli, dall’altra parte Pasalic resta in grande vantaggio su Bertolacci che comunque ha fatto capire di giocarsi le sue carte anche per una maglia dal primo minuto. In difesa è sempre out Romagnoli; Vangioni sembra poter partire ancora una volta nella formazione titolare al posto di Calabria, dall’altra parte giocherà Abate mentre in mezzo, a fare compagnia a Paletta che rientra dalla squalifica, Gustavo Gomez e Cristian Zapata sono in ballottaggio con Montella che deciderà all’ultimo.

Galvanizzata dalla vittoria in Europa League, la Fiorentina sbarca a San Siro con la ferma intenzione di prendersi i tre punti. Paulo Sousa non ha quindi intenzione di fare turnover: la scelta obbligata è dettata dalla squalifica di Bernardeschi, che dovrebbe essere sostituito da Ilicic che dunque andrà a posizionarsi sulla trequarti insieme a Borja Valero. Sugli esterni Federico Chiesa, che giovedì non ha giocato perchè squalificato, sarà a destra mentre dall'altra parte Milic e Cristian Tello dovrebbero giocarsi il posto con Maxi Olivera che parte leggermente defilato. Spazio in mezzo al campo per Badelj e Matias Vecino come al solito. Anche in difesa Paulo Sousa non dovrebbe cambiare le sue carte: Gonzalo Rodriguez naturalmente guiderà il reparto a protezione di Tatarusanu, alla sua destra dovrebbe essere confermato Carlos Sanchez (in alternativa c'è Tomovic) mentre dall'altra parte il titolare senza discussioni sarà Astori, con Salcedo che nel caso potrebbe tornare utile per giocare uno spezzone nel secondo tempo qualora ci fosse bisogno di blindare un risultato favorevole.