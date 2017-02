Probabili formazioni/ Roma Torino: quote, le ultime novità live (Serie A 25^ giornata, oggi 19 febbraio 2017)

ROMA-TORINO: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Roma-Torino è in programma alle ore 18 di domenica 19 febbraio; primo di due anticipi all’interno della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. La formazione giallorossa è reduce dalla trasferta del Madrigal in Europa League; proverà ad approfittare di questo un Torino che ha ritrovato sì la vittoria, ma continua a soffrire terribilmente nei secondi tempi delle partite, quando tende a calare in maniera vertiginosa (e per questo ha già perso punti importanti in questo campionato). Aspettando che le due squadre scendano in campo allo stadio Olimpico, andiamo subito a dare uno sguardo a quelli che possono essere i dubbi ancora aperti nella testa dei due allenatori, le certezze e dunque le plausibili scelte nelle probabili formazioni di Roma-Torino.

ROMA-TORINO: PRONOSTICO E QUOTE - Per Roma-Torino, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Roma (segno 1) vale 1,45, il pareggio (segno X) è quotato 4,50 mentre la vittoria del Torino (segno 2) vi permetterà di vincere 7,50 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Luciano Spalletti ha dato una chiara indicazione nella partita di Villarreal: lasciando fuori Salah e Perotti ha fatto capire ovviamente che uno dei due sarà titolare contro il Torino. Presumibilmente si tratterà di Salah, che dunque andrà a ricomporre la coppia sulla trequarti insieme a Nainggolan. Altro punto di domanda in mezzo: Paredes potrebbe sostituire De Rossi e dunque affiancare Strootman nella zona nevralgica del campo, Bruno Peres è l’unica soluzione a destra (si potrebbe avanzare e allargare Rudiger, ma il terzetto difensivo perderebbe certezze e in più il tedesco non è al meglio) mentre dall’altra parte Emerson Palmieri è galvanizzato dallo spettacolare gol realizzato giovedì sera e cresce di partita in partita. In difesa, per l’appunto, allo stato attuale delle cose non si può prescindere dai soliti: Fazio è ormai diventato un leader fatto e finito nel reparto arretrato, Manolas e Rudiger (se non ce la farà quest'ultimo, dentro Vermaelen o Juan Jesus) saranno gli alfieri ai suoi lati mentre in porta, trattandosi di una partita di Serie A, Szczesny torna a fare il titolare prendendo il posto di Alisson che ha giocato in Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Nel Torino sono indisponibili Obi e Rossettini; brutto affare per Sinisa Mihajlovic che dunque deve fare a meno di due giocatori che sulla carta sono titolari. Di sicuro Rossettini: per giocare al fianco di Emiliano Moretti è un ballottaggio tra Leandro Castan, uno degli ex di questa partita, e Ajeti che domenica ha anche trovato il suo primo gol in campionato. A destra invece torna Zappacosta che rimpiazza De Silvestri, dall’altra parte è tornato Molinaro ma l’ottimo rendimento di Barreca lascia intendere che sia ancora il giovane il favorito per occupare la corsia mancina. A centrocampo, al fianco di Valdifiori rientrato, Benassi è sicuro della maglia mentre per il ruolo di interno sinistro è testa a testa tra Baselli, che sulla carta è il titolare aggiunto di questa squadra, e Acquah che può portare fisicità ad un centrocampo che a volte pecca proprio in fase di interdizione. Intoccabile ovviamente il reparto avanzato: dei tre ex sarà Iturbe a rimanere in panchina, con Iago Falque e Ljajic che saranno confermati sugli esterni. Come prima punta, ça va sans dire, Andrea Belotti: il Gallo lancia la sfida a Edin Dzeko per la classifica marcatori del campionato, in questo momento gli deve recuperare un gol. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-TORINO