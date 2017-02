PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 25^ GIORNATA (OGGI DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017) - In Serie A 2016-2017 siamo alla venticinquesima giornata, la sesta del girone di ritorno: altro turno che si è aperto con una partita al venerdì sera, poi due gare di sabato. Per i nostri pronostici adesso però andiamo naturalmente a vedere che cosa ci potremmo attendere nelle sette partite che si giocheranno invece oggi, domenica 19 febbraio, per chiudere questa giornata.

Bologna-Inter (ore 12.30) - Nella gara del Dall’ara Bologna in affanno per quanto riguarda la difesa; Gasperini deve fare a meno dello squalificato Maietta e dell’infortunato Gastaldello. Ecco che si aprono le porte della formazione titolare per Krafth e per Oikonomu. In attacco Destro ha un problema alla caviglia, ma si tenterà di recuperarlo fino all’ultimo, altrimenti dentro Sadiq. Pioli ritrova Perisic dopo la squalifica e lo rimette subito in campo, con Palacio che rsta come prima punta. Ballottaggio nella zona centrale tra Banega e Joao Mario. Pronostico a favore della formazione nerazzurra.

Chievo-Napoli - Nel Chievo che affronta il Napoli al Bentegodi qualche cambio per mister Maran che ritrova a disposizione Cesar, destinato ad uno dei posti da titolare al centro della difesa. Dopo la tripletta al Sassuolo in attacco confermatissimo Inglese. 4–3–1–2 lo schema del Chievo con Meggiorini che è in ballottaggio con De Guzman. Nelle file del Napoli, smaltita la delusione per la battuta d’arresto in Champions League, si vuole riprendere subito a vincere in campionato e Sarri ha a disposizione anche Hysay al rientro dopo lo stop per squalifica. Il pronostico della gara del Bentegodi vede favorita la formazione campana.

Pescara–Genoa - Difficile fare pronostici visto il fattore Zeman. Il Pescara, che ha sostituito Oddo richiamando Zeman, parte dall’ultimo posto della classifica e potrebbe avere da questo cambio la spinta giusta per tornare al successo, contro un Genoa che non sta molto meglio della formazione abruzzese. Per Juric almeno quattro le assenze della vigilia, Gentiletti, Veloso, Biraschi e Ntcham, mentre rischia il forfait anche Taraabt. In difesa rientra Izzo ed a centrocampo Cataldi. Del tutto da valutare le intenzioni di Zeman per la sua prima formazione del Pescara. Sicuramente assente Bahebeck, mentre Gilardino in extremis potrebbe farcela ad essere della partita, il cui pronostico è per il pareggio.

Sampdoria-Cagliari - Dopo tempi con problemi di formazione per gli infortunati, per Mister Giampaolo, in questa gara con il Cagliari a Marassi, ci sono da risolvere problemi di abbondanza. Il primo riguarda Schick, sempre entrato a gara in corso, che ora spinge per un posto nell’11 di partenza. Barreto insidia Praet e lo stesso fa Sala con Linetty, con decisioni solo alla vigilia. Nel Cagliari Rastelli non avrà Barella, ma recupera, dalla squalifica, sia Joao Pedro che Ceppitelli e pare intenzionato a schierarli in campo all’inizio. Nella coppia d’attacco sicuro Sau. Sampdoria favorita per la vittoria.

Udinese-Sassuolo - Possibile cambio per Del Neri in attacco, con Matos che prenderà il posto dell’acciaccato Thereau; Per il resto dovrebbe essere la stessa Udinese scesa in campo al Franchi con ballottaggio a centrocampo che coinvolge Kums ed Halfredsson. Nelle file del sassuolo, mister Di Francesco sostituisce lo squalificato Leschert con Antei, e conferma la fiducia a Matri come punte centrale, con Politano e Beradi sui lati. Pronostico dell’incontro del Friuli per un pareggio.

Roma-Torino (ore 18.00) - Sarà una Roma molto carica quella che affronterà il Torino all’Olimpico alle 18.00 di domenica. Dopo il successo 4 – 0 in Europa League in casa del Villareal i giallorossi vogliono continuare a stupire, e potranno farlo contando su un Dzeko in formissima come dimostra la tripletta europea. Rientra tra i titolari anche Salah, ed in porta Szczezny. Nel Torino Mihajlovic potrebbe rientrare Baselli a centrocampo e Zappacosta in difesa, mentre sono da valutare sia l’ex Castan che Rossettini. Pronostico all’Olimpico a favore della Roma.

Milan-Fiorentina (ore 20.45) - E' un pronostico aperto vista la situzione delle due squadre. Anche il posticipo di San Siro vede in campo una reduce dall’Europa League, la Fiorentina che affronta il Milan in un match delicato. Dopo il successo esterno con il minimo scarto ed in attesa della gara di ritorno, Paulo Sousa potrebbe pensare ad un robusto turnover e non avrà sicuramente Bernardeschi, autore del goal partita in coppa, per squalifica. Nel Milan Montella ripropone Bacca dall’inizio dopo averlo tenuto in panca per 90 minuti contro la Lazio e riavrà anche Kucka e Paletta dopo la squalifica, con il pronostico che va verso la divisione della posta.

© Riproduzione Riservata.