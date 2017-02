PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 26^ GIORNATA. I POSTICIPI (19-20 FEBBRAIO 2017) - La 26^ giornata del campionato di Serie B 2016-2017 non è completata: dopo l'abbuffata del sabato siamo pronti a vivere i due posticipi del turno. Posticipi che sono interessantissimi, anche e soprattutto per i nostri pronostici: sono infatti in campo le prime due della classifica, con il Frosinone che ha appena operato il sorpasso sul Verona e punta ora ad allungare, prendendosi una bella fetta di promozione. Le avversarie di ciociari e scaligeri però non avranno di certo intenzione di stare a guardare; e allora ecco i pronostici sulle due partite che ci attendono, come sempre abbiamo provato ad analizzare i vari fattori in campo e pronosticato come potrebbero andare le cose.

PRONOSTICO PISA-FROSINONE (domenica ore 15) - Il Frosinone, nuova capolista della serie cadetta, con 2 punti di vantaggio sul Verona, affronta una trasferta delicata a Pisa contro la formazione di Gattuso. I nerazzurri toscano hanno l’attacco meno incisivo della serie B, ma anche la migliore difesa e difficilmente perdono la testa anche contro le grandi. Per la squadra di Marino c’è anche la caccia alla sesta vittoria esterna della stagione, ma il pronostico vede come risultato più probabile il pareggio.

PRONOSTICO VERONA-SPAL (lunedì ore 20:30) - Il calendario della serie B propone il match più interessante della giornata come posticipo del lunedì. Al Bentegodi si affrontano la seconda e la terza, con la Spal che continua a stupire nel suo campionato da neopromossa, mentre il Verona ha subito una battuta d’arresto dura, più per il morale che nel punteggio, ad Avellino. La formazione di Pecchia è quella che segna di più nella serie B, ma anche la formazione ferrarese ha dimostrato di saper colpire bene ed in trasferta ha già vinto 4 volte. Risultato più pronosticabile il pareggio.

© Riproduzione Riservata.