Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata, diretta live score gironi A, B (26^ giornata, oggi 19 febbraio 2017)

RISULTATI LEGA PRO: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE IN DIRETTA GIRONI A, B (26^ GIORNATA, OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - Domenica 19 febbraio si conclude il ventiseiesimo turno di Lega Pro 2016-2017; abbiamo già visto tutto il programma del girone C e ora tocca agli altri due, che sono stati inaugurati da due anticipi. Anche qui impazza ovviamente la corsa ai vari obiettivi della stagione; la classifica dei gironi si sta ovviamente allungando ma tante cose restano ancora da definire, dunque vale la pena tuffarsi subito nel programma.

Risultati girone A: alle ore 14:30 si giocano Livorno-Giana Erminio, Olbia-Piacenza, Viterbese-Lupa Roma; alle ore 16:30 avremo Lucchese-Pontedera, Prato-Renate, Pro Piacenza-Arezzo e Tuttocuoio-Carrarese; si chiude alle ore 20:30 con Cremonese-Alessandria e Pistoiese-Siena.

Riflettori puntati sullo Zini: solo poche settimane fa questa partita sarebbe stata la sfida diretta per la promozione, oggi invece i grigiorossi sono entrati in crisi scivolando al quarto posto. La formazione di Attilio Tesser rimane comunque super competitiva; ora deve dimostrare di sapersi rialzare, anche perchè battere la capolista (che ha perso tre delle ultime cinque partite) significherebbe riaprire del tutto la corsa al primo posto, pronte ad approfittarne dunque Livorno e Arezzo che condividono il secondo posto. Per la salvezza invece cerca conferme il Prato che ospita il Renate, rischia la Pistoiese nel derby di Toscana contro un Siena in ripresa, per la Lupa Roma test probante in casa della Viterbese.

Risultati girone B: alle ore 14:30 ci sono Ancona-Santarcangelo, Bassano-Modena, Forlì-Feralpisalò, Gubbio-AlbinoLeffe, Mantova-Padova e Parma-Sambenedettese; alle ore 18:30 in campo Maceratese-Fano e Reggiana-Lumezzane. Sogna il Parma che continua a correre per la promozione diretta; insegue il Padova che nella seconda parte della stagione è stata una delle squadre miglior, non possono più sbagliare Reggiana e Gubbio che devono rimanere attaccate al treno sapendo che potrebbe esserci altro spazio. Per la corsa ai playoff rischia un Bassano che non riesce a trovare continuità; a sorpresa potrebbe rientrare la Maceratese che deve sfruttare il turno casalingo contro il Fano ultimo in classifica. A proposito: si sta facendo entusiasmante anche la corsa per la salvezza, buona ripresa di Forlì e Modena mentre il periodo nero è quello del Lumezzane (cinque sconfitte consecutive).

