Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score e prossimo turno (25^ giornata, oggi 19 febbraio 2017)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO. GLI ANTICIPI (25^ GIORNATA, 19 FEBBRAIO 2017) - La venticinquesima giornata di Serie A 2016-2017 si è aperta con i tre anticipi negli scorsi due giorni; domenica 19 febbraio il turno si conclude con le sette partite che restano da giocare, visto che a differenza della scorsa settimana non sono previsti posticipi al lunedì. Il quadro delle gare parte dal lunch match delle ore 12:30, in questo caso Bologna-Inter; alle ore 15 si giocheranno Chievo-Napoli, Pescara-Genoa, Sampdoria-Cagliari e Udinese-Sassuolo. Alle ore 18 si prosegue con Roma-Torino per chiudere alle ore 20:45 con Milan-Fiorentina.

Il big match è proprio quello di San Siro, dove il Milan cerca di riprendersi la vittoria per avvicinare le prime posizioni della classifica e la Fiorentina, che è reduce dall'impegno di Europa League a Monchengladbach, è forse all'ultima chiamata per andare a giocare le coppe il prossimo anno, avendo perso punti preziosi per strada.

Giocano poi le inseguitrici della Juventus in ottica scudetto: Roma e Napoli sono in corsa anche per il secondo posto, i giallorossi si confrontano con il Torino che all’andata li aveva battuti mentre i partenopei vanno a far visita al Chievo che, reduce dal colpo di Reggio Emilia, in anni recenti ha creato qualche grattacapo ai partenopei e proverà a ripetersi.

In campo anche l’Inter, a caccia di continuità e per confermare il suo quarto posto in classifica: per i nerazzurri esame Bologna, con i felsinei che sono reduci da tre sconfitte consecutive e non riescono più a vincere, mettendo a rischio anche la loro permanenza in Serie A (anche se il divario sulle ultime rimane comunque piuttosto ampio).

Sempre nelle zone basse della classifica si gioca all’Adriatico, con il Pescara che per la prima volta si presenta senza Massimo Oddo (che si era dimesso, è stato confermato e poi esonerato il giorno seguente) e il Genoa a caccia di una vittoria che non trova da tempo; e alla Dacia Arena, tra Udinese e Sassuolo che comunque rischiano decisamente poco.

La Sampdoria vuole la quarta vittoria consecutiva: incredibilmente i blucerchiati si stanno rilanciando addirittura per provare a inseguire l’Europa (resta molto difficile), oggi Marco Giampaolo si confronta contro il suo ex Cagliari che ormai si è messo in salvo ma vuole comunque prendersi punti preziosi per il morale. Assisteremo dunque a partite molto interessanti; ci auguriamo che le premesse vengano confermate sul campo e che ci siano tanti gol e tanto divertimento in questa domenica.

Come sempre noi ci facciamo da parte per il momento e lasciamo parlare i campi, vedremo poi come saranno andate le partite e come sarà cambiata la classifica dell'appassionante campionato di Serie A, in attesa ovviamente del prossimo turno.