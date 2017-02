Risultati Volley Femminile/ Classifica aggiornata e diretta live score (18^ giornata, serie A1, oggi 19 febbraio 2017)

RISULTATI VOLLEY FEMMINILE,CLASSIFICA AGGIRONATA E DIRETTA LIVE SCORE (18^ GIORNATA,SERIE A1, OGGI 19 FEBBRAIO 2017) – Dopo un faticoso turno infrasettimanale, il volley femminile con la Serie A1 torna protagonista questo domenica con la 18^ giornata del campionato, che anche oggi senza dubbio terrà tutti gli appassionati con il fiato sospeso in attesa di conoscere i risultati che daranno nuovo volto alla classifica del 72^ scudetto. Sono però solo 4 i match in programma per questa domenica: si è infatti giocato ieri sera alle ore 20.30 l’anticipo tra la Liu jo Nordmeccanica Modena e la Igor Gorgonzola Novara, tra i big match messi in calendario per questo ennesimo intensissimo turno di Serie A1. E’ invece atteso per il prossimo 2 marzo il posticipo della 18^ giornata tra Il Bisonte Firenze e la Pomi Casamaggiore, con fischio d’inizio fissato per le ore 19.00.

CLICCA QUI PER CONOSCERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA E LA DIRETTA LIVE SCORE (18^ GIORNATA)

Date queste informazioni preliminari andiamo a vedere quali sono i 4 incontri diretti che animeranno questa domenica pomeriggio del volley femminile. Si comincerà curiosamente molto presto alle 15.00 per la precisone con la partita attesa al Palayamamay tra il Club Italia Crai e la formazione capolista e campionessa d’Italia in carica , l’Imoco volley Conegliano: la motivazione dell’orario insolito? È presto detto: il club federale nella maggior parte delle volte che è padrona di casa utilizza la casa delle farfalle che anche loro oggi saranno occupate in casa a Busto Arsizio. L’esito del match appare sulla carta scontato, specialmente dopo che le pantere hanno finalmente raggiunto la vetta della classifica, ma le ragazze del club federale si stanno dimostrando davvero tenaci anche contro le big. Si continua alle ore 17.00 con il fischio d’inizio al Pala Sport Jimmy George tra la Metalleghe Montichiari e la Sudtirol Bolzano: fino a qualche giornata fa questo scontro poteva essere definito tra “piccole”ma gli ultimi successi della compagine di Salvagni hanno fatto volare Bolzano entro le top seven della classifica.

Sempre per le ore 17.00 è fissato il si comincia del match tra la Saugella team Monza e la Foppapedretti Bergamo: le rossoblu puntano a una vittori netta contro la penultima del campionato per riprendere il cammino verso la vetta della classifica, che ha subito una brusca frenata nelle ultime 5 giornate. A chiudere la 18^ giornata di serie A1 il match atteso per le ore 19.00 tra la Unet Yamamay Busto Arsizio e la Savino del bene Scandicci: le farfalle sono incappate nell’ottava sconfitta stagionale e la panchina di Mencarelli comincia a tremare visto che oggi incontreranno le fiorentine che distanti 4 punti in graduatoria approdano a questa trasferta da tre successi di fila.

