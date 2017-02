Risultati Volley Maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (24^giornata Superlega, oggi 19 febbraio 2017)

RISULTATI VOLLEY MASCHILE:CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE DELLE PARTILET (24^ GIORNATA, SUPERLEGA,OGGI 19 FEBBRAIO 2017) –Dopo le coppe europee il volley maschile per club torna protagonista in questa domenica con la 24^ giornata del campionato di Superlega, la 11^ del girone del ritorno a -3 della tanto attesa fase dei playoff finali di stagione. I punti messi in palio oggi paiono quindi più fondamentali che mai in ottica classifica anche perché vi sono nella graduatoria della massima serie diverse casi dubbi che solo i risultati oggi potranno dirimere con maggiore certezza. Dei solito sette match in programma in questa 24^ giornata di Superlega si segnala solo un anticipo, ovvero la partita tra la Revivre Milano e la Bunge Ravenna, che ha avuto luogo ieri sera al Pala Yamamay :il posticipo della giornata sarà invece il match tra la Top Volley Latina e la Sir Safety Conad Perugia attesa sempre oggi 19 febbraio ma alle ore 20.30 per esigenze di palinsesto.

Andiamo quindi a vedere cosa ci riserva il programma di questa 24^giornata, con gli altri 5 match il cui fischio di inizio è stato fissato come al solito per le ore 18.00 di questo pomeriggio. Si comincia con il big match tra la Diatec Trentino e l’Azimut Modena, atteso al PalaTrento: i gialloblu approcciano alla sfida nel tentativo di ridurre la distanza dalla capolista Civitanova, ma Modena oggi dovrà convincere nuovamente i suoi tifosi, dopo le prestazioni altalenati degli ultimi turni, oltre che dare più tranquillità dopo il burrascoso cambio panchina. Proprio i marchigiani leader della graduatoria della superlega sono attesi in campo sempre alle ore 18.00 all’AGSM Forum per lo scontro Calzedonia Verona-Cucine Lube Civitanova: i gialloblu dopo un inizio di stagione altalenante sembrano essere fermati saldamente al circolo delle grandi, ma questa sera avranno di fronte i marchigiani di Blengini che finora hanno ottenuto appena 2 sconfitte, oltre al impegno in Europa e il titolo di Coppa Italia vinto solo poche settimane fa. Sempre alle ore 18.00 è atteso il match tra LPR Piacenza e la Kioene Padova, con i patavini che dovranno ritrovare la vittoria dopo la batosta contro Latina, per poter ancora sperare nella salvezza, ormai sempre più lontana. Proprio i ciociari della Top Volley Latina saranno poi impegnati in casa contro la big Sir Safety Conad Perugia: Zaytsev e compagni oggi proveranno a ridurre la distanza in classifica su Civitanova, ma i padroni di casa paiono particolarmente agguerriti. Gli ultimi due incontri previsti per la 24^ giornata sono la sfida Exprivia Molfetta e la Gi Group Monza, dove la compagine lombarda lotta per un migliore piazzamento in ottica play off; a chiudere il tabellone la partita tra la Biosi Indexa Sora e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, sfida decisiva va per la formazione calabrese che lotta con Ravenna e Latina per l’ultima piazza disponibile nel tabellone finale.

