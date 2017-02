ROMA TORINO / Streaming video e diretta tv: dove vederla online?

DIRETTA ROMA TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? – La partita sarà molto importante per la Roma, che deve provare almeno a tenere vivo il sogno scudetto curiosamente contro il Torino, che potrebbe dunque fare un regalo ai non troppo amati cugini juventini. Più realisticamente la Roma deve però tenere a distanza il Napoli nella corsa veros il secondo posto che è comunque molto importante, perché negli ultimi anni chi è arrivato terzo molto spesso è uscito nei preliminari di Champions League, come proprio i giallorossi sanno benissimo. L'Europa League comunque non viene per nuocere se ti regala serate come quelle di giovedì, quando la Roma ha trionfato per 0-4 su un campo difficile come quello degli spagnoli del Villarreal. Il Torino invece vede ormai ridotte al lumicino le possibilità di qualificarsi all'Europa League nelal prossima stagione, ma vorrà comunque onorare al meglio una sfida fra le più blasonate del calcio italiano, senza contare che Andrea Belotti proverà a sfidare Edin Dzeko anche per la classifica marcatori. SEGUI LA DIRETTA DI ROMA-TORINO LIVE CON NOI: CLICCA QUI

Come si può seguire la diretta streaming video di Roma-Torino? La partita che si gioca alle ore 18.00 di oggi, domenica 19 febbraio 2017, per la 25^ giornata di Serie A è naturalmente visibile sia per gli abbonati al bouquet satellitare Sky sia per quelli al digitale terrestre di Mediaset Premium, e questo significa che la partita dello stadio Olimpico sarà visibile tramite l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, a seconda naturalmente dell'abbonamento del quale si dispone. La diretta tv di Roma-Torino sarà invece su Sky SuperCalcio e Sky Calcio 2 (canali numero 206 e 252, tutti disponibili anche in HD), oppure su Premium Sport e Premium Sport HD (numero 370 e 380). Riccardo Gentile sarà il telecronista Sky, accompagnato dal commento tecnico da parte di Luca Marchegiani, con interventi da bordo campo e interviste affidate a Paolo Assogna e Angelo Mangiante; su Premium invece il telecronista sarà Pierluigi Pardo con al suo fianco Aldo Serena per il commento tecnico, ma avrete anche la possibilità di seguire la telecronaca tifoso di parte giallorossa, cambiando le impostazioni dell’audio per seguire la voce di Carlo Zampa. Gli inviati a bordo campo e per le interviste saranno Marco Cherubini e Giorgia Ferrajolo. SEGUI LA DIRETTA DI ROMA-TORINO LIVE CON NOI: CLICCA QUI

