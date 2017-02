Sampdoria-Cagliari/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 25^ giornata)

DIRETTA SAMPDORIA-CAGLIARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 25^ GIORNATA) - Sampdoria-Cagliari, diretta dall’arbitro Massa presso lo stadio Luigi Ferraris oggi domenica 19 febbraio alle ore 15,00, è una partita valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A 2016/17, sesta di ritorno. Una gara che dal punto di vista delle rispettive ambizioni stagionali, sembra avere ben poco da dire. Infatti, la Sampdoria veleggia in classifica al decimo posto forte di 33 punti con una vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Palermo di ben 19 punti ma con un ritardo rispetto alla zona Europa League di 12 lunghezze che sembrano difficilmente recuperabili. Dal proprio canto anche il Cagliari è in posizione di assoluta tranquillità con 27 punti e ben tredici di vantaggio sulla zona a rischio.

Quanto allo stato di forma appare nettamente migliore quello della Sampdoria reduce da ben tre vittorie di fila mentre il Cagliari nelle ultime quattro ha portato a casa soltanto un punto. Da sottolineare che la Sampdoria in casa ha ottenuto 24 dei propri 33 punti e non perde dallo scorso 10 dicembre (1-2 contro la Lazio di Simone Inzaghi). Il Cagliari in trasferta è squadra quasi impalpabile avendo ottenuto soltanto 4 punti con 1 sola vittoria in attivo (7 gol fatti contro 27 subiti) e soprattutto nelle ultime quattro ha sistematicamente perso.

Nella gara di andata al Sant’Elia c’è stata la vittoria da parte del Cagliari con il punteggio di 2-1 grazie ai gol di Joao Pedro e Melchiorri mentre i blucerchiati la rete del momentaneo pareggio era stata messa a segno da Bruno Fernandes. Da ricordare che le due formazioni in questa stagione si sono incrociate anche in Coppa Italia con gara secca a Marassi con la vittoria della Sampdoria con il punteggio di 3-0 grazie alla doppietta di Schick e rete di Alvarez.

Parlando adesso delle probabili formazioni, Giampaolo dovrebbe confermare lo schieramento utilizzato nella gara vinta in casa con il Bologna e dunque difesa a quattro, due punte centrali con trequartista alle spalle. In porta Viviano mentre in difesa ci potrebbe essere l’utilizzo del brasiliano Dodo sulla corsia mancina per assicurare maggiore spinta e conseguente spostamento nel mezzo di Vasco Reggini che sembra dare maggiore garanzie rispetto a Skriniar. L’altro centrale sarà certamente l’argentino Silvestre con il polacco Bereszynski confermato sulla corsia di destra. Davanti alla difesa potrebbe riappropriarsi del posto da titolare Barreto con l’estroso Linet nel ruolo di interno di destra (ci sono chance da titolare anche per Djuric) e dall’altro alto Paret. Per il ruolo di trequartista appare in vantaggio l’ex fantasista dell’Inter, Ricky Alvarez su Bruno Fernandes mentre in avanti non si tocca la coppia gol composta da Luis Muriel e Fabio Quagliarella per cui parte dalla panchina Schick.

Nel Cagliari sono assenti Barella per squalifica, Ceppitelli e Melchiorri per problemi fisici. Consueto 4-3-2-1 ad albero di Natale per Rastelli con Rafael in porta, in difesa al posto di Cepitelli al fianco di Bruno Alves dovrebbe esserci Salamon. Sulla corsia bassa di destra spazio a Pisacane mentre per quella mancina c’è un ballottaggio tra Capuano e Serra. Davanti alla difesa maggiore protezione con il greco Tachtsidis mentre Di Gennaro che solitamente ha giocato in questo ruolo, viene avanzato per rendere il gioco negli ultimi metri più lineare e preciso. Da interni di centrocampo il cileno Isla e Dessena con quest’ultimo che però dovrà avere la meglio nel possibile ballottaggio con Miangue. In avanti ci saranno Sau che fungere da trequartista di sinistra mentre punta centrale l’ottimo Marco Borriello.

Da un punto di vista tattico, mister Rastelli proverà a dare maggiore consistenza alla versione esterna del suo Cagliari proponendo una maggiore densità nella zona centrale con in pratica cinque calciatori. Lo schema offensivo per gli isolani sarà quello di lanciare lungo per Borriello che quindi spizzerà palloni interessanti per gli inserimenti a rimorchio dei centrocampisti. Nella Sampdoria il possibile utilizzo di Dodo e Ricky Alvarez dimostrerebbe la volontà di far male sulle corsie laterali per cercare di circuire l’assetto difensivo degli isolani.

Per i bookmaker ed in particolare l’agenzia Snai, la Sampdoria in ragione della difficoltà di esprimersi in trasferta da parte del Cagliari e del buon momento di forma degli stessi blucerchiati, viene vista nettamente favorita. La quota del successo casalingo è pari a 1,70 contro il 3,75 che premierebbe l’eventuale pareggio mentre la vittoria esterna degli isolani ha raggiunto il 5,25. Inoltre, c’è da attendersi molto gol in ragione di difese non proprio brillantissime per cui Under 2,5 a 2,10 ed Over 2,5 a 1,65.

Sampdoria-Cagliari, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 252 (Sky Calcio 2 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare.