Teramo-Sudtirol/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA TERAMO-SUDTIROL: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Teramo-Sudtirol sarà diretta dall’arbitro Andrea Tursi di Valdarno, assistito dai guardalinee Gianluca Sartori di Padova ed Alberto Zampese di Bassano del Grappa. Domenica 19 febbraio dalle ore 14:30 si gioca Teramo-Sudtirol, partita valida per la 26^giornata del campionato di Lega Pro, girone B. La situazione in classifica per il Teramo è sempre più preoccupante, anche in virtù dell'inatteso ko nel posticipo di lunedì scorso contro il fanalino di coda Fano. Il risultato finale ha visto prevalere i padroni di casa 2-0, acuendo così la crisi della squadra allenata da mister Lamberto Zauli che ha pagato con l’esonero, il secondo stagionale per lui dopo quello di settembre. In panchina ecco quindi Guido Ugolotti, che nell’ultima stagione ha allenato il Melfi nel girone C di Lega Pro.

In classifica il Teramo è penultimo a quota 20, con 5 punti di distacco dalla quota salvezza, rappresentata attualmente dal Modena, vittorioso contro l'Ancona nell'ultimo weekend. Prosegue invece la stagione altalenante per il Sudtirol, nonostante il precampionato e le brillanti prestazioni con le squadre di Serie A e B avessero lasciato i tifosi carichi di aspettative positive circa la stagione, che al momento vede però i tirolesi occupare un anonimo tredicesimo posto, alle spalle anche di Maceratese e Santarcangelo. 28 i punti conquistati nella prima parte di stagione, 5 in più rispetto alla zona play out.

Ciononostante, il Sudtirol a livello matematico non è ancora tagliato fuori per un posto nei play off, ma è necessario che aumenti la sua media punti durante il girone di ritorno, se vuole continuare a sperare in quella che al momento è soltanto un'ipotesi suggestiva e nulla più. Nelle ultime 5 partite il Teramo ne ha perse 4 e pareggiata una. Tra le sconfitte annoveriamo anche l'eliminazione nei quarti di finale di Coppa Italia Lega Pro, in cui la squadra di Zauli è stata battuta dopo ai calci di rigore dall'Ancona. La recente striscia negativa ha cancellato le buone prestazioni di cui si era resto protagonista il Teramo a fine 2016, fermando sul pareggio il Parma a Tardini (1-1), il Lumezzane (2-2) e il Feralpisalò (1-1).

Ruolino di marcia altalenante invece per il Sudtirol. La squadra allenata da mister William Viali negli ultimi 5 incontri ha perso una sola volta (in trasferta sul campo del Feralpisalò); di contro ha anche vinto appena una partita, quella contro il Forlì sempre in trasferta. In casa invece ha ottenuto 3 pareggi consecutivi contro il Gubbio (2-2), il Bassano (1-1) e la Reggiana (1-1). Le due squadre si sono affrontate nel girone d'andata ad ottobre: il risultato allora fu di 1-1. Nel mese di dicembre invece, tra gli altri risultati, si segnala il pareggio in trasferta sul campo del Fano ultimo in classifica, a testimonianza di come il Sudtirol abbia lasciato per strada tanti punti contro le cosiddette piccole.

Vediamo di seguito le probabili formazioni di Teramo-Sudtirol a cominciare dai padroni di casa. Mister Ugolotti dovrebbe, almeno inizialmente, mantenere il modulo 4-3-1-2: in porta Narciso, davanti a lui i difensori centrali Camilleri e Speranza, terzini Imparato e Karkalis. A centrocampo Ilari, Amadio e Di Paolantonio, mentre Baccolo dovrebbe agire sulla trequarti a supporto delle punte Sansovini e Tempesti. Vedremo se viceversa il nuovo mister vorrà subito apportare dei correttivi tattici all’undici base del Teramo.

Per il Sudtirol previsto il 4-3-3: tra i pali l’estremo difensore Marcone, a difesa dell’area di rigore i centrali Di Nunzio e Bassoli, esterni bassi Tait (a destra) e Sarzi (sinistra). Per il ruolo di regista se la giocano il nigeriano Kenneth Obodo e Luca Bertoni, quest’ultimo titolare nell’ultimo turno contro la Reggiana; le mezzali saranno il capitano Fink e il giovane di origini ivoriane Broh, nel tridente d’attacco infine spazio a Gliozzi fiancheggiato dagli esterni Cia e Tulli.

A sorpresa i bookmakers indicano una situazione di grande equilibrio. Più bassa la quota per il segno 1 (2.50) nonostante le difficoltà evidenziate fino a questo momento della stagione da parte del Teramo. La vittoria del Sudtirol è quotata a 2.65, il pareggio a 3.00. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche la diretta Teramo-Sudtirol sarà trasmessa in streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

