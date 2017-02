DIRETTA TUTTOCUOIO-CARRARESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - La diretta Tuttocuoio-Carrarese sarà condotta dall’arbitro Carlo Amoroso della sezione di Paola, assistito dai guardalinee Marcello Rossi di Novara e Francesco Biava di Vercelli. Le due compagini si affronteranno allo stadio Ettore Mannucci domenica 19 febbraio alle ore 16.30, per la 26^giornata del campionato di Lega Pro (girone A). La sfida sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, con le due compagini separate da un solo punto. La Carrarese al momento sarebbe salva, ma la strada per la permanenza nella categoria è davvero molto lunga e faticosa.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (26^GIORNATA)

Sicuramente passare indenni dalla prossima sfida sarebbe un mattone importantissimo verso il raggiungimento dell'obiettivo. Stesso discorso per il Tuttocuoio, che con una vittoria opererebbe il sorpasso, portandosi al di fuori della zona playout. Entrambe le compagini sono reduci da una vittoria: il Tuttocuoio ha battuto in trasferta la Giana Erminio con il punteggio di 1-0, la Carrarese invece si è imposta in un altro derby toscano, contro la Pistoiese, con il punteggio di 2-1. Dunque sarà una gara fra due squadre rinfrancate, che vorranno proseguire nel momento positivo.

Il Tuttocuoio, allenato da mister Luca Fiasconi, scenderà sul terreno di gioco utilizzando il modulo base 4-4-2, per uno schieramento robusto che cercherà di concedere pochi spazi agli avversari. L'estremo difensore che si posizionerà fra i pali sarà l'esperto Nocchi, protetto dalla linea difensiva a quattro composta dal terzino destro Tiritiello (autore del gol vittoria nell'ultima uscita di campionato), dai centrali Falivena e Bachini e dal terzino sinistro Lo Porto. A centrocampo i due mediani saranno probabilmente Berardi e Ciaciagli, accompagnati sulle fasce dall'esterno destro Serinelli e dall'esterno sinistro Ferrari. La formazione titolare sarà completata dalla coppia d'attacco composta da Gelli e dal georgiano Shekiladze.

La Carrarese, per non sfigurare in una gara importante come questo derby, propenderà per il modulo 4-3-3 ormai divenuto marchio di fabbrica di mister Andrea Danesi. Il portiere titolare sarà Lagomarsini, sostenuto dai quattro di difesa che saranno il terzino destro Rampi, i due difensori centrali Massoni e Benedini e il terzino sinistro Foglio. A centrocampo il ruolo di mediano verrà interpretato da Petermann, che dialogherà con le due mezzali Cristini e Rosaia. Infine il tridente d'attacco sarà formato dall'ala destra Finocchio, in gol nella precedente sfida, dalla punta centrale Miracoli e dall'ala sinistra Floriano.

Ci si può attendere una partita equilibrata, con ribaltamenti di fronte e occasioni da ambo i lati. Il fattore campo giocherà a favore del Tuttocuoio, ma la Carrarese ha dimostrato di riuscire ad esprimersi su buoni livelli in trasferta, a dispetto della situazione di classifica non esaltante. Gli ospiti si affideranno all'estro di Floriano, capace di saltare l'uomo e di riuscire a mettere davanti alla porta i propri compagni di reparto. L'uomo chiave per il Tuttocuoio potrebbe essere il centravanti Shekiladze, che dopo un buon inizio di campionato (4 gol nelle prime 5 giornate) ha trovato molto più di rado la via della rete (oggi è a quota 7).

Secondo il verdetto espresso dalle agenzie di scommesse la favorita per la vittoria in questo match è il Tuttocuoio. La vittoria dei padroni di casa è valutata da Paddy Power con una quota pari a 2.20 volte la posta. Il pareggio invece pagherebbe 3.05 volte l'importo giocato, mentre il successo esterno della Carrarese è quotato 3.20. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche la diretta Tuttocuoio-Carrarese sarà trasmessa in streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

