Udinese-Sassuolo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 25^ giornata)

DIRETTA UDINESE-SASSUOLO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 25^ GIORNATA) - Udinese-Sassuolo, diretta dall’arbitro Tagliavento presso lo stadio Friuli-Dacia Arena oggi domenica 19 febbraio alle ore 15,00, è una partita valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A 2016/17, sesta di ritorno. Si tratta di una gara tra due formazioni che non vivono particolari pericoli per quanto concerne la classifica. Situazione abbastanza stabile anche perché le ultime tre viaggiano a ritmi bassissimi per cui basta poco per restare fuori dalla zona calda. Entrambe però vorranno comunque fare bene per provare a risollevarsi dopo le brutte prestazioni dell'ultimo turno. Udinese malamente sconfitta a Firenze mentre il Sassuolo è caduto in casa contro il Chievo in una gara dalle mille emozioni.

Dunque sia Udinese che Sassuolo saranno animate dalla voglia di vincere e di ottenere tre punti che potrebbero fare morale in vista del finale di stagione. Due squadre che hanno gli elementi giusti per provare a vincere e regalare un successo ai rispettivi tifosi che comunque stanno avendo molta pazienza in questo campionato. Al Friuli andrà in scena una delle gare più scoppiettanti della serie A e che si prospetta realmente ricca di gol viste le due difese particolarmente ballerine.

L'Udinese vorrà tornare alla vittoria e soprattutto a giocare bene. Da qualche settimana i bianconeri sembrano in calo rispetto alla prima parte di stagione. Per Del Neri il modulo sarà sempre il 4-3-3 con Karnezis in porta, Widmer, Danilo, Felipe e Samir a comporre la linea di difesa. In mezzo al campo spazio per Fofana, Hallfredsson e Jankto mentre in avanti non mancheranno Thereau, Zapata e De Paul.

Per quanto riguarda invece il Sassuolo, mister Di Francesco conterà sui migliori uomini. Anche per lui il modulo sarà il 4-3-3 con Consigli tra i pali, Gazzola, Antei, Acerbi e Peluso in difesa. A centrocampo giocheranno Pellegrini, Aquilani e Duncan mentre in avanti largo al tridente con Berardi, Matri e Politano. Non mancheranno comunque le scelte dalla panchina per i neroverdi, a partire da Ricci fino ad arrivare al centrocampista Missiroli, di rientro dopo un brutto infortunio patito a inizio stagione.

Il modo di giocare dell'Udinese si basa molto sul centrocampo. Hallfredsson ha la funzione di recuperare i palloni e smistarli in avanti. Ecco perché gran parte del gioco ruota attorno proprio all'islandese, senza dimenticare anche la qualità di Jankto, gioiellino dell'Udinese che arriva direttamente dalla serie B. Ovviamente ci si attende anche il ritorno al meglio di Thereau, da diverse partite in notevole calo e che non sembra essere più quello in forma smagliante degli scorsi mesi. Manca da tempo il gol anche a Zapata: la squadra farà il possibile per servirgli palloni utili.

Il Sassuolo invece aspetta il ritorno a gol di Berardi che, dopo l'infortunio, è tornato leader dei neroverdi. Proprio l'esterno mancino è un elemento troppo importante nel gioco del Sassuolo e perciò ci si attende una gara bella e vivace da parte del calciatore calabrese. Il centrocampo da qualche settimana è comunque un punto chiave dei neroverdi con Pellegrini, Duncan e Aquilani a creare una barriera solida e soprattutto incisiva anche in zona offensiva.

Il tecnico dell'Udinese, Del Neri, non ha fatto drammi dopo la sconfitta di Firenze. Il Sassuolo può essere la giusta occasione per tornare a fare punti. Il tecnico è apparso particolarmente stizzito per la scarsa condizione di Thereau, da tempo alle prese con una botta al ginocchio. Il Sassuolo invece, secondo quanto detto da mister Di Francesco, non vuole commettere passi falsi. L'unico obbiettivo dei neroverdi è quello di poter vincere a Udine e magari fare uno sgambetto ad una squadra che sta avendo lo stesso andamento dei neroverdi già da qualche settimana.

Per quel che riguarda le scommesse, Bwin propone diverse quote interessanti per la gara tra Udinese e Sassuolo. L'1 dei padroni di casa viene quotato a 2.10, mentre il pareggio a 3.30. La vittoria degli ospiti emiliani, invece, viene quotata dallo stesso bookmaker a 3.50. Udinese-Sassuolo, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 253 (Sky Calcio 3 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare.