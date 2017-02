VIDEO GOL DEULOFEU/ La prima rete con la maglia del Milan contro la Fiorentina

VIDEO GOL DEULOFEU, LA PRIMA RETE CON LA MAGLIA DEL MILAN (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - Gerard Deulofeu si è sbloccato con la maglia del Milan nella gara contro la Fiorentina allo Stadio Giuseppe Meazza. L'esterno d'attacco ha segnato al minuto trentuno il gol del provvisorio 2-1 per la squadra di Vincenzo Montella, imbeccato nel corridoio e provando il tiro a giro basso sul secondo palo e sorprendendo così Tatarusanu. Il calciatore sta giocando con continuità alle spalle di Carlos Bacca sfruttando l'infortunio di Giacomo Bonaventura che rimarrà fuori fino alla fine della stagione. Deulofeu sta dimostrando di essere un calciatore molto costante e che si adatta perfettamente con il campionato italiano. In questa partita contro la Fiorentina ha subito dimostrato di essere un esterno d'attacco rapido che si adatta in campo a diverse situazioni. Sicuramente sarà interessante vedere come riuscirà a continuare questa gara e se magari sarà in grado di segnare anche una doppietta che sarebbe per lui davvero una cosa incredibile.

LA CARRIERA - Gerard Deulofeu ha segnato stasera la sua prima rete con la maglia del Milan. Andiamo a vedere qualcosa dell'esterno d'attacco spagnolo arrivato nel calciomercato di gennaio. Nato a Riudarenes il 13 marzo 1994 è cresciuto nella cantera del Barcellona, andando poi a debuttare tra i professionisti nella stagione 2011/12 con la maglia del Barcellona B. Dopo due anni arriva la promozione con la maglia della prima squadra dove colleziona però appena due presenze e viene poi girato in prestito all'Everton. Dopo un anno fuori casa va a giocare in prestito anche al Siviglia dimostrando sicuramente ottime qualità individuali. Nell'estate del 2015 è l'Everton a fare uno sforzo per riportarlo in Inghilterra dove gioca per diciotto mesi con grande continuità. Nella sessione di calciomercato di gennaio arrivato in prestito secco al Milan fino a giugno prossimo. In Nazionale ha fatto tutta la trafila delle giovanili, per debuttare poi con la maglia della Spagna entrando in campo al minuto ottanta della sfida vinta in amichevole contro la Bolivia per due a zero.

