VIdeo gol Gabigol/ Inter, segna la sua prima rete e manda ko il Bologna

VIDEO GABIGOL INTER, IL BRASILIANO MANDA KO IL BOLOGNA - Gabigol segna il gol decisivo in Bologna-Inter e ora si candida per una maglia da titolare contro la Roma? Difficile dirlo anche perchè tornerà Mauro Icardi dalle due giornate di squalifica. Di certo però Gabigol, fino a questo momento a secco, ha guadagnato credibilità grazie al primo gol che dovrebbe essere solo il primo di una lunga serie. Di sicuro da oggi arriva una seconda parte della sua avventura all'Inter Gabigol, bravo a segnare oggi e a mettersi in mostra. Ha dimostrato inoltre di essere un calciatore pronto a muoversi anche con grande spessore tecnico provando a trovare continuità. Certo sarebbe importante evitare di farlo rimanere in panchina perchè adesso Gabriel Barbosa ha bisogno di giocare, cercando ancora gol e riuscendo a dimostrare che i soldi spesi in estate sono stati spesi bene.

VIDEO GABIGOL INTER, IL BRASILIANO DECIDE BOLOGNA-INTER E SFIORA IL RADDOPPIO - Gabigol si è finalmente sbloccato in Bologna-Inter, segnando una rete a cinque minuti dalla fine di una gara davvero molto combattuta e chiusa. L'attaccante brasiliano era entrato da poco in campo al posto di un piuttosto anonimo Rodrigo Palacio. Decisivo anche l'altro entrato Ever Banega che ha servito dentro Danilo D'Ambrosio bravo a metterla al centro con Gabriel Barbosa che ha segnato a porta vuota ma è stato bravissimo a farsi trovare in quella posizione con tempismo e senso del gol. Dopo la rete si è anche tolto la maglietta esultando e beccandosi anche un cartellino giallo che in un momento di così grande euforia ci sta anche. Una curiosità, il calciatore brasiliano ha debuttato in Serie A proprio contro il Bologna all'andata e poi ha giocato per la prima volta da titolare proprio contro i felsinei nella sfida di Coppa Italia. Gabigol è un giocatore rapido e anche dotato di grande tecnica, è stato bravo anche a calciare da fuori e a sfiorare la rete del possibile due a zero e della sua virtuale prima doppietta.

