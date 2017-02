Video/ Empoli-Lazio (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 25^giornata)

VIDEO EMPOLI-LAZIO (RISULTATO FINALE 1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 25^GIORNATA) - Sesta vittoria esterna in campionato per la Lazio che espugna il Castellani di Empoli e in attesa delle altre gare si porta momentaneamente al quinto posto in classifica, ad appena un punto dietro l'Atalanta, quattordicesimo successo per la squadra di Simone Inzaghi che rimane in piena corsa per un posto in Europa. Terza sconfitta nelle ultime quattro gare per l'Empoli che resta comunque a +8 sul terzultimo posto per i contemporanei KO di Palermo e Crotone. Le statistiche relative al match sottolineano la superiorità della Lazio e l'incapacità degli uomini di Simone Inzaghi di concretizzare le azioni offensive costruite. Possesso palla: 48% Empoli, 52% Lazio; sarà questo l'unico dato dove emerge un sostanziale equilibrio tra le due squadre. Parate: 7 Skorupski, 1 Strakosha; il portiere dell'Empoli è stato sicuramente più impegnato rispetto a quello della Lazio. Tiri in porta: 2 Empoli, 9 Lazio; biancocelesti che hanno sciupato tanto, mentre i padroni di casa con cinismo hanno sbloccato per primi la contesa. Occasioni da gol: 4 Empoli, 14 Lazio; gli ospiti continuano a macinare gioco ma raccolgono sempre meno di quanto seminano. Calci d'angolo: 1 Empoli, 9 Lazio; l'undici di Inzaghi ha saputo tenersi sempre nei pressi della trequarti avversaria anche grazie ai tiri dalla bandierina. Palle perse: 41 Empoli, 30 Lazio; un po' più di attenzione in fase di impostazione non guasterebbe ai padroni di casa. In evidenza Biglia che da solo ha recuperato 9 palloni e nelle fila dei biancocelesti è stato sicuramente tra i migliori, stesso discorso per El Kaddouri oggi particolarmente ispirato ma anche un po' sbadato con 12 palle perse.

LE DICHIARAZIONI - Al termine del match il centravanti della Lazio, Keita Balde, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "Tre punti fondamentali in chiave Europa, ma viviamo alla giornata. Non meritavamo di pareggiare con il Milan, siamo ancora arrabbiati per i due punti persi lunedì scorso. Grazie a Dio stasera abbiamo vinto, da parte mia continuo a non guardare la classifica e in campo penso solo a divertirmi e a dare il meglio. Quest'anno sto giocando tantissimo e sto dando una grossa mano alla squadra, se devo entrare dalla panchina per spaccare la partita allora meglio così. Penso a vivere il presente e a dare il massimo per la Lazio".

Le parole del tecnico dell'Empoli, Giovanni Martusciello, ai microfoni di Sky Sport: "Partita di grande sofferenza, eppure per 60 secondi abbiamo gioito per il gran gol di Krunic, poi è successo che abbiamo lasciato Immobile libero di concludere a rete, purtroppo quando giochi troppo basso il minimo errore lo paghi a caro prezzo, soprattutto quando concedi a una squadra come la Lazio di alzare il baricentro poi e di rendersi pericolosa sotto porta. Peccato per il risultato, i giocatori come al solito si sono sacrificati dando il 100%".

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche il centravanti della Lazio, Ciro Immobile: "Sono soddisfatto per il mio 13^ gol in campionato, facendo la media di un gol a partita posso tranquillamente arrivare a quota 20 a fine stagione, anche se ne ho sbagliato più di qualcuno. Ringrazio il mister che ha speso sempre belle parole per me, le critiche sono giuste, ne ho ricevute tante negli anni passati e quindi ci sono abituato".

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, non può che essere orgoglioso dei suoi: "Immobile l'ho voluto fortemente alla Lazio e mi sta ripagando non solo con i gol ma con le prestazioni di altissima qualità e mi è dispiaciuto sentire le critiche che ha ricevuto ultimamente, spero che continui a giocare così bene. A parere mio siamo un'ottima squadra che gioca bene a calcio ma continua a non concretizzare le occasioni che crea. Anche oggi siamo andati all'intervallo sullo 0-0 e al primo tiro subito abbiamo preso gol, per fortuna abbiamo trovato il modo di reagire subito e ribaltare il risultato. La sostanza è importantissima ma mi piace anche la forma e vedere come gioca la Lazio mi fa davvero piacere. Keita è un grandissimo giocatore capace di rompere gli equilibri in gare delicate come quella di stasera, senza le gare che ha saltato a inizio stagione e a gennaio per la Coppa d'Africa sarebbe già in doppia cifra". (Stefano Belli)

