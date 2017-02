Video/ Perugia-Entella (0-0): highlights della partita (Serie B 2016-2017, 26^ giornata)

VIDEO PERUGIA-ENTELLA (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 26^ GIORNATA) - Al Curi di Perugia la squadra di casa e la Virtus Entella pareggiano 0-0. Un punto a testa che non smuove la classifica. Gli umbri agganciano il Cittadella al quinto posto mentre i liguri scendono al decimo posto superati da Bari e Carpi. Nel prossimo turno di B Spal-Perugia e Virtus Entella-Carpi. Bucchi schiera il Perugia con il 4-3-3. Brignoli in porta, Fazzi, Monaco, Volta e Di Chiara i 4 difesnori. A centrocampo confermato Gnahore. Dezi e Brighi completano il reparto intermedio. In avanti l'eroe del Liberati, Nicastro, assieme a Mustacchio e Forte. La Virtus Entella risponde con il 4-3-1-2. Iacobucci in porta, Filippini, Ceccarelli, Pellizzer e Belli in difesa, Moscati, Palermo e Troiano a centrocampo. In avanti Tremolada a rifinire per Caputo e Diaw.

In questi primi minuti del match gli umbri provano a fare possesso ma è la Virtus a rendersi pericolosa. Troiano prova subito a sorprendere Brignoli da distanza siderale ma non è cosa. Poco dopo Caputo parte nell'uno contro uno ma l'arbitro lo ferma per fuorigioco. Tremolada e Belli combinano bene sulla destra cercando Caputo in area ma l'attaccante altamurano non ci arriva per un pelo. Il Perugia reagisce riuscendo a concludere. Mustacchio ci prova dal limite ma spara alto. Di Chiara propone invece un cross basso e teso in area, Nicastro sotto porta non riesce a correggere in gol. Al 17esimo occasione Perugia con Jacopo Dezi. L'ex Napoli si ritaglia lo spazio per il tiro e ci prova con un tiro a giro verso il primo palo. Iacobucci rischia poco rifugiandosi in corner. Qualche istante dopo ci prova Di Chiara, stavolta da calcio di punizione, ma la sua conclusione è da dimenticare. L'Entella non vuole affato ritirarsi in difesa. Moscati propone un cross dalla destra, Brignoli non trattiene ma riesce a evitare la correzione in gol di Diaw. Alla mezzora Brighi si inserisce tra le linee e smista sulla sinistra per Mustacchio. Il 9 del Perugia prova a crossare in area ma calibra male. L'Entella rischia di colpire in contropiede qualche istante dopo. Provvidenziale il recupero di Gnahore su Diaw lanciato a rete. Nel finale di primo tempo occasione vera per i liguri. Moscati crossa dalla destra, Caputo prolunga sul secondo palo ma nè Troiano nè Diaw riescono a correggere in gol.

Nessuna sostituzione effettuata durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. L'Entella prova a sorprendere subito i padroni di casa. Diaw piomba in area dalla sinistra. Pallone bollente verso il secondo palo, Volta intuisce e spazza senza fronzoli. Al 50esimo occasone gigante per il Perugia. Dezi chiama Di Chiara sulla sinistra. Il terzino risponde presente e crossa perfettamente per Nicastro che stacca in area con ottimo tempismo. Iacobucci con uno splendido colpo di reni riesce a evitare un gol già fatto. In questi primi minuti della ripresa il Perugia prova a ragionare ma l'Entella non glielo permette proponendo una pressione aggressiva a centrocampo. Brighi nel frattempo ci prova da fuori area. La sua conclusione termina fuori di poco. Al 63esimo doppio cambio per il Perugia. Escono Gnahorè e Nicastro, entrano Guberti e Acampora. Quest'ultimo prova subito a farsi vedere lanciando Forte in area. Ottima copertura di Ceccarelli. Primo cambio per Breda. Esce Diaw, autore di una buona prova, entra Mota. Altra chance per gli umbri: Guberti crossa dalla destra, Volta stacca di testa ma Iacobucci ancora una volta respinge con efficacia. Al 71esimo ecco il primo cartellino giallo del match. Se lo aggiudica Moscati, autore di un brutto intervento su Di Chiara. Sostituzione per il Perugia: esce Forte, entra Di Carmine. L'Entella risponde con Ammari per Tremolada. L'algerino si fa subito ammonire per un fallo su Brighi. Breda manda in campo pure Ardizzone al posto di Palermo. Il Perugia ci riprova: Mustacchio penetra in area e crossa basso verso il secondo palo. Di Carmine non ci arriva per un soffio. All'88esimo altra sciocchezza di Ammari: seconda ammonizione, espulsione ed Entella in 10. I liguri riescono a resistere all'assalto avversario nei minuti di recupero conquistando un punto prezioso. (Francesco Davide Zaza)

