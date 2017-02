Video/ Salernitana-Cesena (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 26^ giornata)

VIDEO SALERNITANA-CESENA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 26^ GIORNATA) - Allo Stadio Arechi le formazioni di Salernitana e Cesena non vanno oltre un pareggio per 1 a 1 nella partita di Serie B valida per la ventiseiesima giornata. Succede tutto nel primo tempo quando al vantaggio dei padroni di casa con Minala del 22', deviazione di petto sull'assist di Coda dalla destra, gli ospiti rispondono 5 minuti più tardi con il colpo di testa da parte di Cocco al 27'. Prima dell'intervallo c'è tempo pure per la traversa colpita da Cocco alla mezz'ora e dal palo colpito da Minala nel primo minuto di recupero concesso. Nella ripresa, la Salernitana ha sicuramente più azioni pericolose a disposizione ma il Cesena tiene bene e porta a casa il punto. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come gli uomini di mister Camplone avrebbero forse meritato qualcosa di più visto il 55% di possesso palla ed un numero superiore di palloni giocati rispetto a quelli di Bollini, 486 a 413, supportati pure dai 29 palloni recuperati da Perticone e dalla precisione nei passaggi di Crimi, con 50 appoggi completati. La squadra di casa si è però rivelata più cinica in fase offensiva, 7 a 5 nel computo delle conclusioni e ben 7 i tentativi provati da Coda. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro La Penna della sezione di Roma ha estratto il cartellino giallo 7 volte ammonendo rispettivamente Ronaldo, Minala, Perico ed Improta da una parte, Cocco, Crimi e Kone dall'altra. (Alessandro Rinoldi)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI SALERNITANA-CESENA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 26^ GIORNATA)