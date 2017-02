Video/ Spezia-Trapani (2-2): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 26^ giornata)

VIDEO SPEZIA-TRAPANI (RISULTATO FINALE 2-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 26^ GIORNATA) - Allo Stadio Alberto Picco lo Spezia si lascia raggiungere nel finale pareggiando per 2 a 2 contro il Trapani in un match valido per la ventiseiesima giornata di Serie B. Nel primo tempo i padroni di casa passano immediatamente in vantaggio ad una ventina di secondi dal fischio d'inizio grazie al pallonetto vincente da parte di Granoche al 1', approfittando di un errore in appoggio da parte di Kresic. Il raddoppio arriva al 10' e vale la doppietta personale per Granoche, questa volta assistito da Migliore sugli sviluppi di una palla ferma. Gli ospiti non stanno però a guardare e riescono ad accorciare le distanze al 35' con Casasola sul cross dalla sinistra da parte di Barillà. Nel secondo tempo la sfida si infiamma all'82' con la doppia espulsione per Fabbrini e Casasola ma il goal del pareggio lo segna il capitano granata Pagliarulo al 90' su assist di Colombatto dalla destra anche grazie all'ausilio di una deviazione bianconera. Oltre a causa del doppio vantaggio, lo Spezia si è lasciato sfuggire la vittoria pur conquistando un possesso palla del 53% e giocando decisamente più palloni degli avversari, 545 a 492, supportate dai 42 appoggi completati da Migliore nonostante le 38 palle recuperate da capitan Pagliarulo. Pareggio per 3 a 3 pure per quando riguarda le conclusione ma Manconi nel Trapani ha saputo distinguersi con 3 tentativi. Infine, dal punto di vista disciplinare, oltre ai due cartellini rossi dell'82' per Fabbrini e Casasola, l'arbitro Piccinini della sezione di Forlì ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Granoche da un lato, Pagliarulo e Manconi dall'altro. (Alessandro Rinoldi)

