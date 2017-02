Video/ Vicenza-Ascoli (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 26^ giornata)

VIDEO VICENZA-ASCOLI (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 26^ GIORNATA) - Allo Stadio Romeo Menti il Vicenza ottiene un pareggio per 1 a 1 contro l'Ascoli nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Gli ospiti si dimostrano superiori fin dalla parte iniziale del primo tempo fino a trovare la rete del vantaggio prima dell'intervallo al 37' con Mignanelli, ben assistito dal compagno Gigliotti. Nella ripresa, dopo una buona occasione al 45' per Signori e le chances non sfruttate da Favilli e Cacia sul fronte opposto, i padroni di casa riescono a pareggiare con De Luca al 69' su suggerimento da parte di Bellomo. Poco dopo, al 71', l'arbitro esibisce il rosso diretto a Signori lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica ma comunque in grado di sfiorare il sorpasso con l'occasione capitata a Rizzo e di reggere fino al fischio finale. Analizzando i numeri dell'incontro emerge abbastanza chiaramente come l'Ascoli avrebbe forse meritato qualcosa in più rispetto a quanto raccolto a cominciare dal possesso palla conquistato con il 53% supportato da un maggior numero di palle giocate, 562 a 495, a cui si aggiungono le 26 palle recuperate da Addae e dai 48 passaggi riusciti da parte di Gigliotti. In fase offensiva il Vicenza ha fatto sapersi valere con 4 tentativi per Rizzo nonostante il pari per 4 a 4 nel computo delle conclusioni concrete. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Marinelli della sezione di Tivoli, oltre al cartellino rosso abbastanza generoso mostrato ai danni del vicentino Signori al 71', ha estratto il cartellino giallo 8 volte ammonendo rispettivamente Esposito, Gucher e Bellomo da una parte, Cassata, Mignanelli, Addae, Almici, Favilli dall'altra. (Alessandro Rinoldi)

