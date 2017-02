Viterbese-Lupa Roma/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA VITERBESE-LUPA ROMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - La diretta Viterbese-Lupa Roma sarà condotta dall’arbitro Daniele De Remigis di Teramo, assistito dai guardalinee Simone Teodori di Fermo e Giuseppe Di Giacinto di Teramo: si gioca alle ore 14:30 di domenica 19 febbraio 2017. Le gare di Lega Pro cominciano a diventare tutte importanti con l'avanzare della stagione, ma ci sono alcune partite che assumono un significato particolare a prescindere dalla condizione di classifica delle squadre coinvolte. Fra queste gare particolari bisogna annoverare il match della 26esima giornata del girone A fra Viterbese Castrense e Lupa Roma, derby laziale che promette intensità e agonismo. Non si tratta di due squadre che esprimono un calcio particolarmente spumeggiante, ma poco importa. La gara sarà senz'altro bellissima e per riuscire a conquistare dei punti fondamentali le squadre dovranno darsi battaglia senza esclusione di colpi.

La Viterbese Castrense nell'ultimo turno ha pareggiato per 2-2 il difficile match contro il Renate, rimanendo al nono posto in graduatoria davanti al Piacenza e al Siena. Il decimo posto è l'ultimo disponibile per accedere ai playoff, e queste tre squadre si contenderanno due piazze fino all'ultima giornata. La Lupa Roma, sconfitta in casa dalla Racing Roma, è rientrata nella zona playout e vuole risorgere por cercare di evitare l'insidiosa roulette degli spareggi per non retrocedere.

Per quanto riguarda le probabili formazioni la Viterbese Castrense opterà per l'utilizzo del modulo 4-4-2, ideale per le caratteristiche dei calciatori a disposizione di mister Dino Pagliari. In porta pronto l'estremo difensore Innarilli, coadiuvato dalla difesa composta dal terzino destro Celiento, dal terzino sinistro Pacciardi e dai due difensori centrali Varutti e Miceli. A centrocampo giocheranno da interni l'esperto Cuffa e Cruciani, che vedranno sfrecciare sulla fascia destra Battista e sulla fascia sinistra Cenciarelli. La formazione dei gialloblu sarà completata dal tandem d'attacco, composto dai due attaccanti centrali Jallow e Jefferson, quest’ultimo centravanti con anni di esperienza in Serie B.

La Lupa Roma, sotto la guida del mister David Di Michele, dovrebbe presentarsi allo stadio Enrico Rocchi con il modulo di riferimento 4-3-1-2, avvalendosi del rombo a centrocampo. Fra i pali giocherà l’uruguaiano Nicolas Bremec mentre i difensori saranno Gigli e Sfano in posizione centrale, Rosato terzino a destra e Celli sulla corsia di sinistra. A centrocampo lo slot da mediano sarà preso in consegna da La Camera, ai cui fianchi si muoveranno Garufi e Baldassin. Sulla trequarti giocherà Stefano D'Agostino, a supporto delle due punte centrali Fofana e Iadaresta.

Probabilmente la Viterbese cercherà di fare la partita, costringendo gli avversari a giocare una gara più accorta e senza prendere rischi inutili. La speranza della Lupa Roma per uscire con dei punti dal match in questione è non sbagliare nulla in difesa e trovare il giusto spiraglio per poter colpire in contropiede gli avversari. Compito non facile, ma la salvezza passa anche da queste gare che sulla carte sembrano più ostiche di altre. L'uomo chiave potrebbe essere Jefferson, che ha dimostrato di essere devastante se in giornata.

Quote: bet365.it propone il segno 1 per la vittoria della Viterbese Castrense a 1,91, il segno X per l'eventuale pareggio a 3,20 e il segno 2 per il colpo esterno della Lupa Roma a 3,60. Favoriti quindi i padroni di casa, che possono contare sul fattore campo e partono da una situazione di classifica migliore.

