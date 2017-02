ZICO / Udinese, grande accoglienza alla Dacia Arena: 'un'emozione indescrivibile' (oggi 19 febbraio 2017)

ZICO, UDINESE: GRANDE ACCOGLIENZA ALLA DACIA ARENA (OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - Zico torna ad Udine, l'ex fantasista brasiliano è stato accolto dai tifosi bianconeri come un re. Il ritorno al Friuli dopo ben trent'anni, in occasione della gara casalinga dell'Udinese contro il Sassuolo. Zico ha effettuato prima un giro di campo, poi la premiazione con il presidente Pozzo coronata daìi cori dei tifosi che non lo hanno mai dimenticato. In occasione del ritorno di Zico la Dacia Arena oggi era tutta esaurita, il giocatore ha giocato con la maglia dell'Udinese per due anni ma ha regalato troppe gioie ai tifosi bianconeri tanto da istituire il 'Zico Day'. Prima della gara contro il Sassuolo Zico ha commentato ai microfoni di 'Ske Sport' l'emozione di tornare al Friuli: "Stare insieme a loro, a tutti questi tifosi, è stato fantastico, indimenticabile. Dopo 30 anni tornare qui e vedere questo entusiasmo diventa una grande emozione, perché significa che ho fatto un bel lavoro. I genitori avranno spiegato sicuramente ai loro bambini cosa accadeva oggi, loro c'erano e mi conoscevano bene all'epoca" conclude Zico.

