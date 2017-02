Camerun-Ghana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 semifinale)

DIRETTA CAMERUN-GHANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 SEMIFINALE) - Camerun-Ghana sarà diretta dall'arbitro Bakary Papa Gassama (Gambia); alle ore 20 di giovedì 2 febbraio, presso lo Stade de Franceville, va in scena la seconda semifinale della Coppa d'Africa 2017. Il match fra Camerun e Ghana è l'incontro fra due delle squadre favorite ai nastri di partenza di questa edizione della Coppa d'Africa.

I leoni indomabili allenati dal belga Hugo Broos si sono qualificati come secondi nel girone A, alle spalle di un Burkina Faso che rappresenta la vera sorpresa di questa Coppa d'Africa. Il Camerun, però, è riuscito a rimanere imbattuto nelle 3 gare disputate nel girone, grazie a due pareggi ed una vittoria sulla Guinea-Bissau. Ai quarti, la squadra di Broos ha battuto ai rigori il Senegal dopo una gara molto dura e maschia, in cui la qualità dei senegalesi ha messo ripetutamente in difficoltà i Leoni ma non è riuscita a piegarli definitivamente.

Per questa semifinale, però, il tecnico belga si aspetta un contributo superiore dalle sue punte di diamante, Aboubakar e Moukandjo, i due forti attaccanti che fanno coppia in avanti ma che fino ad ora non sono riusciti a rendere in linea con le aspettative della tifoseria nazionale. Dall'altra parte, in questa delicata sfida per la finale, i Leoni si ritrovano i ghanesi allenati dall'esperto Avram Grant.

Le stelle nere, non a caso soprannominate il Brasile d'Africa, sono una delle rappresentative più forti del continente ed una delle squadre meglio assortite fra i vari reparti. Il Ghana, pur avendo perso un match contro l'Egitto nel girone D, si sono comportati alla grande negli altri match disputati fino ad ora, ottenendo due vittorie sulle modeste Mali e Uganda nel girone, ed un 2-1 sulla Repubblica Democratica del Congo ai quarti.

Le reti di Ayew e Asamoah Gyan, che infatti erano i calciatori più attesi alla vigilia della manifestazione, hanno trascinato il Ghana fino alle semifinali, ma contro il Camerun servirà tanta concentrazione anche in difesa per evitare di subire danni e compromettere prima del tempo una partite che è alla portata della formazione di Grant. Negli ultimi 3 precedenti fra queste due squadre, il Camerun ha vinto una gara (Coppa d'Africa del 2008) e pareggiato le altre due.

Per quanto concerne le probabili formazioni, il tecnico del Camerun Broos confermerà con molta probabilità il 4-4-2 visto fino ad ora. In porta ci sarà Ondoa, con Oyongo, Ngadeu, N'Kuolou e Fai in difesa. A centrocampo la posizione di mediani sarà occupata da Siani e Djoum, mentre sulle fasce troveranno spazio N'Jie ed Ekambi. In attacco conferme in vista per Aboubakar e Moukandjo, anche se scalpita la punta Tambe per trovare spazio dall'inizio.

Dall'altra parte, l'israeliano Avraham Grant punta allo schieramento di un 4-2-3-1 con Razak in porta, Acheampong, Boye, Amartey e Afful in difesa. In mediana potrebbe ritrovare una maglia da titolare l'udinese Badu, che sarà affianco a Wakaso con il numero 5 Thomas spostato di qualche metro in avanti. Sulle fasce Ayew e Atsu saranno gli esterni alti, con André Ayew in ballottaggio con Asamoah per il posto di prima punta.

Passando all'analisi delle quote, l'agenzia di scommesse SNAI quota 2,45 il segno 2 per la vittoria del Ghana, che dunque appare favorito a fronte della quota di 2,90 per il segno X nei tempi regolamentari e di 3,30 per il segno 1 che indica la vittoria del Camerun.

Camerun-Ghana sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, come tutte le partite di Coppa d'Africa: appuntamento perciò sul canale 204 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di assistere alla gara anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video attivabile grazie all'applicazione Sky Go.

