Infortunio Seth Rollins/ Video Wrestling, l’Architetto lascia l’arena in stampelle, nuovi problemi al ginocchio destro. (oggi 2 febbraio 2017)

INFORTUNIO SETH ROLLINS, VIDEO WRESTLING: L’ARCHITETTO ESCE IN STAMPELLE, NUOVI PROBLEMI AL GINOCCHIO (OGGI 2 FEBBRAIO 2017) – Nuova tegola per Seth Rollins l’Architetto, che nella sera di lunedi (notte americana) sembra essersi nuovamente infortunato al ginocchio destro nel corso della Monday Night Raw, appuntamento del circuito wrestling della WWE che si è tenuto all’Arena di Laredo in Texas. Rollins si era presentato alla raw per affrontare Triple H, con il quale dovrà confrontarsi anche in WrestleMania: ma viste le attuali condizioni è possibile che l’Architetto debba ritirare la propria partecipazione, cosa che però non è ancora stata ufficializzata dalla WWE. Secondo alcune fonti americane Seth Rollins avrebbe subito un feroce attacco da Samoa Joe nella fase di qualificazione (dopo che lo stesso Rollins aveva perso il faccia a faccio contro Sami Zayn): va però precisato che il ruolo dell’ex campionate NXT ha valore solo ai fini della storyline. Al contrario il problema ai ginocchio di Seth Rollins pare del tutto reale come si vede nel video che lo ritrae uscire di scena dall’Arena in stampelle. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI SETH ROLLINS (da profilo Twitter WWE)

INFORTUNIO SETH ROLLINS, VIDEO WRESTLING: L’ARCHITETTO ESCE IN STAMPELLE, NUOVI PROBLEMI AL GINOCCHIO. CI SARA' A WRESTLERMANIA? (OGGI 2 FEBBRAIO 2017) – Si ipotizzano nuovi gravissimi problemi al ginocchio destro per Seth Rollins, akal’Architetto uno dei lottatori più conosciuti nel mondo del Wrestling americano. L’incidente occorso nella Monday Night Raw nello scontro con Samoa Joe potrebbe bloccare nuovamente il wrestler di Buffalo per diversi mesi. Rollins infatti non è nuovo in termini di problemi al ginocchio: nel novembre del 2015 aveva sofferto della rottura del legamento crociato anteriore e del crociato collaterale e del menisco mediale. Un bel problema per Rollins che dopo l’intervento chirurgico ha abbandonato forzatamente il ring per più di 6 mesi, dovendo rinunciare anche alla cinture di WWE World Heavyweight Champion. Nella giornata odierna comunque sono previsti ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dello steso Rollins di cui si valuteranno anche eventuali tempi di recupero. I fan dell’architetto comunque sperano di vederlo presto tra i partecipanti della Wrestlermania il prossimo aprile la cui partecipazione non è stata ancora ritirata ufficialmente.

© Riproduzione Riservata.